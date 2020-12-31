9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği, “Test sonuçları negatif olmasına rağmen aileleri ile birlikte ev karantinasına alınan çocukların psikolojik durumları düşünüldü mü?” “On beş günlük izole kalınmasından dolayı özel sektörde çalışan ailelerin mağduriyetleri konusunda ne tür önlemler düşünülmüştür?” gibi sorular sorarak yetkililerden cevap istedi.

9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlarla ilgili aileler adına cevap bekleyen bazı sorular dile getirdi.

9 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliğimiz Pandemi süresince okul yönetimi ile birlikte okulumuz için gerekli tüm tedbirleri alarak covid 19 ile mücadelemizi en üst seviyede tutmaya çalıştık. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın maalesef okulumuzun da kapısını çalmış ve bazı öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz virüse yakalanmıştır. Tüm öğretmenlerimize , öğrencilerimize ve ailelerine öncelikle Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu olarak acil şifalar dileriz.

30/12/2020 tarihinde online olarak yapmış olduğumuz toplantı neticesinde , Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlarla ilgili aileler adına şu soruları soruyoruz: