Ataoğlu, yeni yıl mesajı yayımladı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yeni yıl mesajında, “Pandemi dolayısıyla değerini hatırladığımız, insan odaklı, sevgi ve hoşgörünün hâkim olacağı, sağlık dolu bir yıl olsun” temennisinde bulundu.

Ataoğlu, son yüzyılın en büyük salgını ile mücadele edildiğini ve toplum sağlığını ön planda tutarak, hükümetin aldığı tedbirlerin ekonomik açıdan büyük sıkıntılar meydana getirdiğini söyledi.

Pandemi ile mücadelede en etkili tedbirlerden biri olarak ulusal ve uluslararası dolaşımın durdurulmasının, ülkenin lokomotif sektörü durumunda olan turizm sektörünü olumsuz yönde etkilediğini kaydeden Ataoğlu, hükümetin kısıtlı bütçe olanakları çerçevesinde özel sektöre yönelik bazı adımlar attığını fakat tahribatın tamamıyla giderilmesinin mümkün olmayacağını belirtti.

Ataoğlu, en büyük tesellinin diğer ülkelere nazaran daha iyi bir noktada olunması olduğunu ve ocak ayı içerisinde ülkeye gelecek olan koronavirüs aşılarının mücadelede sona gelindiğinin işareti olduğunu söyledi.

2020 yılının, Covid -19 pandemisinin yarattığı olumsuzluklar nedeniyle uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir yıl olduğuna dikkat çeken Ataoğlu, “Önümüzdeki yıl, özellikle turizm alanında pandemi dolayısıyla yaşanan tahribatın giderilmesi için, ülkemizin turizm alanında yakaladığı ivmenin yeniden hayata geçmesi için var gücümüzle çalışacağız” ifadeleri kullandı.

Ataoğlu, yeni yılda, 2020 yılının tahribatının hem sağlık hem de ekonomik anlamda giderilmesi sürecinin, hükümet açısından yoğun ve meşakkatli geçeceğini belirtti.