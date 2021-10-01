Saner: İlk gündem erken seçim tarihi

Cumhuriyet Meclisinin, 9’uncu dönem, 5’inci yasama yılı törensel toplantıyla başladı.
Cumhuriyet Meclisinin, 9’uncu dönem, 5’inci yasama yılı törensel toplantıyla başladı. Cumhuriyet Meclisi Yeni Yasama yılında konuşan Başbakan Ersan Saner, erken seçimle ilgili açıklamalarda bulundu.
Başbakan Ersan Saner, Pazartesi günü Meclis açılır açılmaz ilk gündem maddelerinden birinin erken seçim tarihini belirlemek olacağını kaydetti.
Saner konuşmasında 3 aylık meclis tatili süresinde “yeni projeleri üzerinde” çalıştıklarını ve bunları hayata geçirme mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.