Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği: Hükümetimize  Soruyoruz, Yaşlılarımız Unutuldu Mu?

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle KKTC’deki yaşlıların sorunlarına dikkat çeken Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, insan haklarının yaşlandıkça azalmadığını ve Devletin artık KKTC’deki yaşlıların insan onuruna yakışır bir şekilde bakılmaları için gerekli yasal ve kurumsal yatırımları yapması gerektiğine tekrar vurgu yaptı.

Bakımevleri yasasını yaparak bakımevlerini geliştirecek imkanları yaratması ve onları denetlemesi gereken hükümet, bunları yapmadığı gibi, bakımevi yasasının olmamasını bir mazaret gösterip bakımevlerini tamamı ile başıboş bırakmıştır. Yapılacak olan şey bellidir ama ne yazık ki ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ne de Sağlık Bakanlığı Yaşlı Bakımevleri’ni iyileştirmek ve denetlemek adına bir girişimde bulunmaktadır.

Hükümet’e soruyoruz: Bakımevlerinden hangi Bakanlık sorumludur? Bize yasası yok o yüzden denetleyemeyiz demeyiniz. Çare üretiniz! Yasa yapınız! Bakanlar Kurulu’nda karar alınız, ne yapacaksanız artık yapınız! Pandemide bakımevlerinin izleyeceği yolu belirleyiniz. Bir bakımevimizde kalan yaşlılarımızın yarısı Koronavirüsten dolayı heba oldu. Bu tecrübeden ders alıp bir daha böyle birşey yaşanmaması için ne gibi önlem aldınız? Bakımevlerinin pandemi süresince uyması gereken kurallar nelerdir? Üzülerek söylüyoruz ne yazık ki hiçbirşey değişmedi. Bakımevlerine hala daha aşısız yaşlı alınabiliyor. Bakımevleri denetlenmiyor. Bakımevlerine aşısız yaşlı alınıp alınamayacağı söylenmiyor. Pandemi döneminde ne yapmaları gerektiği anlatılmıyor. Bunları da geçtik, Sağlık Bakanlığı bakımevlerindeki yaşlılarının aşılarını gidip bulundukları yerde yapmak yerine, içlerinde birçoğu yatalak olan yaşlıların devlet hastanesinde kuyruğa girip aşı olmalarını bekliyor.

Bakımevleri bir buçuk yıldan beridir ziyaretçilere kapandı. Yaşlıları tabii ki korumak gerekiyor ama bugün hastanelerin yoğun bakımına bile negatif PCR, çifte aşı, maske ve mesafe ile girilebilirken, bazı bakımevleri hiçbir şart altında ailelere yaşlısını göstermiyor, ziyaretçi kabul etmiyor. Bakımevlerinin ziyaretçi kabul şartları ne olmalıdır? Bakımevlerinin gelişi güzel uyguladığı kurallardan devletin haberi varmıdır?

Biz sormaya devam edeceğiz, siz cevap vermeseniz de. 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Gününüz Kutlu olsun.