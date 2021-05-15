Saner: Bayram sonrası yoğun olacağız ve her türlü gidişatı değerlendireceğiz

Başbakan Ersan Saner, bir internet gazetesine verdiği demeçte muhalefetin ‘seçimden kaçıyorlar, komiteleri çalıştırmıyorlar’ suçlamalarını reddetti.

“Komiteleri çalıştırmayanlar kendileridir” diyen Başbakan Saner, özellikle 3’e 3 sayıda olan komitelerin çalışmadığını vurguladı. Seçimden kaçmak gibi bir dertleri olmadığını ifade eden Saner, 4’lü hükümet döneminde kendilerinin hükümetin komitede üye sayısının fazla olmasına müsaade etmiş olduklarını da hatırlattı. Saner, “Komitede sonuç çıkmıyor işte. Biz de ortak komite kuralım dedik. Ayrıca komitelerde nisabı sağlamayan da muhalefettir. 3’e 3 üye sayılı komitelere muhalefet gelmemektedir” dedi. “Bayram sonrası hükümette nasıl bir takvimin olduğunun sorulması” üzerine ise Başbakan, bayram sonrası hükümetin gidişatı ile ilgili bir değerlendirme yapacaklarını belirtti. Başbakan Saner, bayram sonrası yoğun olacaklarını ve her türlü gidişatı değerlendireceklerini belirterek, ortada bir krizin olmadığına da dikkati çekti