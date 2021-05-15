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5093 test yapıldı, 19’u yerel 24 pozitif vaka

15 Mayıs 2021





Toplam 5093 test yapıldı, 19’u yerel 24 pozitif vakaya rastlandı, 76 kişi taburcu edildi”

 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 5093 olup, 19’u yerel 24 pozitif vakaya rastlanmış 76 kişi taburcu edilmiştir.

 

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 19 kişi ise yerel vakadır.

 

14 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne Bölgesi’ndendir.

 

Vakaların bölgelere göre dağılımı

 

Lefkoşa

 

Gönyeli-9 / Kızılbaş-1/ Marmara-1/ Yenişehir-1/Hamitköy-1/ Meriç Köyü-1

 

 

Girne

 

Girne Merkez- 4 / Ozanköy-1

 

 

15 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 5093

 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 24

 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

 

Yerel Vaka Sayısı: 19

 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 76

 

Bugün Kaybedilen Hasta:

 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.096.304

 

Toplam Vaka Sayısı: 6864

 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6421

 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410

 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24

 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371

 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14

 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33

 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

 

 

 

 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 40

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 82

 

Güvende Kal Genel tablo

 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2220

 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3255





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15 Mayıs 2021


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