5093 test yapıldı, 19’u yerel 24 pozitif vaka

Toplam 5093 test yapıldı, 19’u yerel 24 pozitif vakaya rastlandı, 76 kişi taburcu edildi”
Son 24 saatte yapılan test sayısı 5093 olup, 19’u yerel 24 pozitif vakaya rastlanmış 76 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 3 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 19 kişi ise yerel vakadır.
14 kişi Lefkoşa, 5 kişi Girne Bölgesi’ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Gönyeli-9 / Kızılbaş-1/ Marmara-1/ Yenişehir-1/Hamitköy-1/ Meriç Köyü-1
Girne
Girne Merkez- 4 / Ozanköy-1
15 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 5093
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 24
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 19
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 76
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.096.304
Toplam Vaka Sayısı: 6864
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6421
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 24
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 371
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 14
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 40
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 82
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2220
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 3255