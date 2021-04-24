Saner, Akıncı’yı kınadı ve sağduyulu davranmaya davet etti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de Türkiye’nin papağanı olacağını iddia eden 4’ncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı halkı bölücü, Türkiye’ye karşı kışkırtıcı tutumu nedeniyle kınadı ve hırslarından arınarak sağduyulu davranmaya” davet etti.

Ersan Saner açıklamasında şunları kaydetti:

“ 4’ncü Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’nın birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde, Ekim 2020 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına rağmen Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar hakkında gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalar yapması halkın iradesini yok saymak anlamına gelir.

Sayın Akıncı’nın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de Türkiye’nin papağanı olacağını iddia etmesi, Cenevre öncesi tezlerimizi zayıflatmaya, halkımızı bölmeye, Türkiye’ye karşı düşmanlık aşılamaya hizmet etme amacının dışında hiçbir amaca yönelik olamaz.

Sayın Akıncı’yı, Ulusal Birlik Partisi ile hükümetim adına kınıyor, hırslarından arınarak sağduyulu davranmaya davet ediyorum.

Sayın Akıncı Cumhurbaşkanlığı döneminde, kendisi Türkiye ile uyumlu bir şekilde öneriler sunduğu zaman aynı suçlamalar kendisine yöneltilse acaba nasıl cevap verirdi?

2017 yılı Temmuz ayı başında Crans Montana’da Kıbrıs görüşme süreci sona erdikten sonra, ‘ bu son şanstı. Sürecin çöküşü bizim neslin federasyon yapma olasılığı artık bitmiştir. Bundan sonra AB çatısı altında 2 Devlet konuşulmalıdır’ diyen kendisi değil miydi?

Sonra ne oldu da değişti?

Sayın Akıncı ve yandaşları bugünlere Türkiye ile birlikte geldiğimizi neden unutuyorlar mı?

Sayın Akıncı ve yandaşları Ersin Tatar’ın Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesi ile geçen yılın Ekim ayında Cumhurbaşkanı seçildiğini ve bu seçim sonucunun en az 2015 seçim sonuçları kadar yasal, halkın iradesine dayalı bir sonuç olduğunu neden hala hazmedemiyor?

Bunun yanı sıra bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum; KKTC Meclisi’nde temsilcisi bulunan 6 partiden 4’ünün (UBP, HP, DP ve YDP) Kıbrıs konusundaki politikaları bir birine paralel olup bu dört parti Kıbrıs konusunda artık bir federal çözümü mümkün görmemektedir.

Bu dört parti, iki Devlet’in işbirliği yapmasını veya kendi yollarında devam etmelerini savunmaktadırlar.

Hal böyleyken, Sayın Akıncı ve onun gibilerin Cenevre öncesinde halkın iradesini yok sayan, kafa karıştırıcı, yakışıksız açıklamalar yapmaları, Halkımıza, Devletimize, milletimize zarar vermektedir.”