60’ı yerel 72 yeni vaka

“Toplam 7336 test yapıldı, 60’ı yerel 72 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi”

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7336 olup, 60’ı yerel 72 pozitif vakaya rastlanmış, 31 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 60 kişi ise yerel vakadır.

22 kişi Lefkoşa, 15 kişi Gazimağusa, 20 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-4 / Kaymaklı-4 / Ortaköy-1/ Gönyeli-5/ Haspolat-2/ Hamitköy-3/ Çağlayan-1/ Göçmenköy-1/ Marmara-1

Girne

Girne Merkez-10 / Alsancak-4/ Boğaz-1 / Taşkent-1 / Karşıyaka-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Edremit-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Gülseren-2/ Paşaköy-1/ Çanakkale-1 / Larnaka Yolu-1/ Mormenekşe-1 / Yeniboğaziçi-1/ Maraş-4 / Tuzla-1

Güzelyurt

Akçay -1

Lefke

Lefke Merkez-2

24 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7336

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 72

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11

Yerel Vaka Sayısı: 60

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 31

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 933. 711

Toplam Vaka Sayısı: 5954

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5130

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 795

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 106

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 684

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 36

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 51

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 1247

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 417