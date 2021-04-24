Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları 63 bin civarlarından son bir kaç günde 40 bin sınırına geriledi. 24 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2905’i semptomatik olmak üzere 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416’ya yükseldi. Vefat sayısı 339 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 52 bin 297 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 24 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2905’i semptomatik olmak üzere toplam 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 339 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 11’e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 591 bin 416’ya yükseldi.