Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 339 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 24 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2905’i semptomatik olmak üzere toplam 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 339 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 11’e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 591 bin 416’ya yükseldi.