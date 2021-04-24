Kıbrıs

Pediatri Kurumu’ndan Dünya Aşı Haftası açıklaması

24 Nisan 2021
kıbrıs Türk Pediatri Kurumu





Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, Dünya Aşı Haftası nedeniyle açıklama yaptı.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün Nisan ayının son haftasını  çocukların aşı ile önlenebilir hastalıklardan korunması konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak amacı ile aşı haftası olarak ilan ettiği anımsatılarak, “Çocukların yaşam hakkının çok önemli bir bileşeni olan aşılar konusunda,  toplumun ve sağlık sisteminin farkındalığının artırılması ve  çocukluk çağı aşılamalarının sekteye uğramadan devam etmesi biz  çocuk hekimlerinin  en öncelikli konusudur” denildi.

Aşının her çocuk için yaşamsal olduğu ve her çocuğun sağlıklı yaşama hakkı bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“40- 50 yıl öncesine kadar yetersiz aşı ve aşılama nedeni ile pek çok çocuğun  aşı ile önlenebilir hastalıklardan dolayı öldüğünü biliyoruz. 1980’li  yıllarda  yapılan yoğun aşılama kampanyaları ile tüm dünyada aşılamada büyük başarı sağlanmıştır.

Böylelikle dünyada çocuk ölümlerinde büyük azalma olmuştur. Aşı sayesinde çiçek hastalığı, çocuk felci  hastalığı dünyadan silinmiştir. Benzer şekilde difteri, boğmaca, tetanoz ve saymadığımız pek çok çocukluk çağı hastalıkları kontrol altına alınmıştır. Hepatit B virüsünün neden olduğu siroz, karaciğer kanseri  vakaları aşı sayesinde önlenebilir hale gelmiştir.

Ancak son yıllarda etkisi gittikçe artan  aşı karşıtı kampanyalar ile  aşılamaya dair sağlanan başarı  geriletilmeye çalışılmaktadır. Böylelikle  aşı ile  önlenebilir hastalıklar yeniden dünya genelinde ciddi bir sorun   olmaya adaydır.

İçinde bulunduğumuz  Covid-19 Pandemisi  nedeni ile  sağlık hizmetlerine erişimin  son derece güç olduğu bu dönemde   aşı haftası  çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu süreçte çocukluk çağı aşılamaları, asla ihmal edilmemesi ötelenmemesi gereken bir konudur.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu olarak,  biz çocuk hekimleri, halkımıza, çocuklarının sağlığını korumak adına  onları en kısa sürede aşılatmalarını öneriyoruz.

Pandemi sürecinde çocukluk çağı  aşılarının tedarikinde sıkıntı yaşanmaması, aşılama oranlarının düşmemesi ve aşıya erişimi kolaylaştırmak için devlete büyük görevler düşmektedir.”

Pediatri Kurumu açıklamasında,  aşıların  sadece çocuklar için değil, aynı zamanda ergenler, risk gurubundaki yetişkinler ve yaşlılar için de gerekli ve önemli olduğunun altı çizildi ve şöyle denildi:

“Özellikle içinde  bulunduğumuz  şu günlerde  Covid-19  aşısının, çocukluk çağı  hastalıklarında olduğu gibi bu hastalığın kontrol altına alınması için önemli bir seçenek olduğunu vurgulamak isteriz.

Aşı sırası gelen kişilerin aşılanması ve aşılanma oranlarının artırılması toplumun covid-19 ile mücadelesinde son derece önemlidir.

Sağlıklı bir toplum için aşılama hizmetinin vazgeçilmez olduğunu ve devletin ücretsiz olarak tüm aşıları halkına  sağlamasının, aşılamanın başarısı konusundaki en belirleyici  unsur olduğunu hatırlatırız.

2021  aşı haftasının ‘Aşı Bizi Yaklaştırır’  temasından yola çıkarak  aşıların bizleri yeniden yakınlaştıracağı günler için hep birlikte çalışmalıyız.”

 





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24 Nisan 2021


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