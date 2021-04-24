İki toplumlu Barış Etkinliği’nde İnönü Meydanı’na yönelik yürüyüşler başladı

Annan Planı referandumunun yıldönümünde Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’ta eş zamanlı yapılmak üzere planlanan “Federasyon Yolunda Birlikte” etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Kuzey Kıbrıs’taki yürüyüş başladı.

Bu Memleket Bizim Platformu’nun organizesiyle saat 17.00’de Lefkoşa’da eski Peyak binaları önünde toplanan kalabalık, İnönü Meydanı’na yürüyor. Çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum örgütünün çağrısıyla toplanan yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşün ardından meydanda miting yapılacak.

Kıbrıslı Rumlar ise Lefkoşa Eleftheria/Özgürlük Meydanı’nda toplanıp Baf Kapısı’na yürüyecek.