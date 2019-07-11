“Şampiyonluk yarışında varız”

DAVULCU: ZİRVEYİ ZORLAYACAĞIZ: Toygar Davulcu, hedeflerini ilk 3 olarak belirledi ve şampiyonluk yarışından kopmadan zirveyi zorlayan bir takım olacaklarını sözlerine ekledi

EMİN İMZAYI ATTI: M. A. Yeşilova, Emin Atabek ve Salih Say transferi ile kadrosunu güçlendirdi. Serbest transfer hakkı bulunan Emin Atabek dün resmi imzayı attı

2 YABANCI DAHA: Toygar Davulcu, Nijerya ve Gürcüstan’dan getirttiği 3 yabancının denenerek 2 yabancının daha takıma kazandırılacağını sözlerine ekledi

Mete OĞUZ

Geride bıraktığımız sezon Süper Lig’i 4.sırada bitiren Merit Alsancak Yeşilova dün Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda sezon açılışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz sezon takımın başına gelen tecrübeli teknik adam Toygar Davulcu ile birlikte başarılı bir grafik çizen Yeşilova, bu sezon da lige iddialı başladı. Teknik patron Toygar Davulcu, hedeflerinin ilk 3’ün içinde olmak ve şampiyonluk yarışından kopmadan zirveyi zorlamak olduğunu dile getirdi. Davulcu, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde, transfer çalışmaları sürerken haftada 6 gün olmak üzere sıkı bir de antrenman programı hazırladıklarını söyledi.

Emin Atabek resmi imzayı attı

Teknik Direktör Toygar Davulcu, iç transfere de değinerek; ellerindeki kadronun önemli bir kısmını koruyacaklarını ve transfer ettikleri Emin Atabek ve Salih say ile de kadrolarını güçlendirdiklerini belirtti. Serbest transfer hakkı bulunan Emin Atabek dün resmi imzayı attı.

2 yabancı daha

Toygar Davulcu, güçlü bir kadro kurup şampiyonluğa oynayan bir takım yaradabilmek için 3 kaliteli yabanciya ihtiyaçları olduğunun da altını çizdi. Davulcu, Nijerya’dan dün itibariyle getirttikleri Obi ve Tigozi yanında, Gürcüstan’dan getirtilecek olan Lavan’ın denenerek 2 yabancının daha takıma kazandırılıacağını sözlerine ekledi. Özellikle Tigozi Mbah’tan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getiren Davulcu, bu oyuncunun futbol kariyerine, İngiltere’de Brooke House Football Academy’de başladığını ve 2015-2016 sezonunu Slovakya’nın Zilina takımında geçirdikten sonra, 2016-2017 ve 2018 sezonlarını Bulgaristan’ın Solavia Sofia takımında lig kupası ile birlikte şampiyonluklara imza atma başarısı gösterdiğini de hatırlattı.

Bir yurt içi bir de yurt dışı kamp

Toygar hoca, sezon öncesi çalışmalarda 2 kamp planladıklarını söyledi. Bunların ilki yurt içi kampı olacak şekilde 1-4 Ağustos tarihleri arasında İskele, Merit Gardens Hotel’de gerçekleşecek. Yurt dışı kampı için ise, 19-25 Ağustos tarihleri arasında İzmir, Kartepe’de olacaklarını belirtti.