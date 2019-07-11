FutbolSpor

6 ay yok

11 Temmuz 2019

Binatlı Futbolcusu Sertaç İstanbul’da ameliyat oldu

Gürsel KARAGÖZLÜ

 

Sağ diz ön çapraz bağlarında kopma meydana gelen Binatlı’nın başarılı oyuncusu Sertaç Özbil, geçtiğimiz gün İstanbul’da ameliyat edildi. Sertaç yaklaşık 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.K-PET Süper Lig takımlarından Binalı’nın başarılı futbolcusu Sertaç Özbil, 2018-2019 futbol sezonunun son maçından önce Gençlik Gücü karşılaşmasında sakatlanarak maça devam edemedi. Yapılan kontrollerde sağ diz ön çapraz bağlarında kopma olan Sertaç Özbil’in asker görevine gittiğinden ameliyatını 2 ay gecikmeli olarak dün İstanbul’da Özel çevre hastanesinde Dr. Deniz Algün tarafından başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde adaya dönecek olan Sertaç Özbil’in yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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