Binatlı Futbolcusu Sertaç İstanbul’da ameliyat oldu

Gürsel KARAGÖZLÜ

Sağ diz ön çapraz bağlarında kopma meydana gelen Binatlı’nın başarılı oyuncusu Sertaç Özbil, geçtiğimiz gün İstanbul’da ameliyat edildi. Sertaç yaklaşık 6 ay yeşil sahalardan uzak kalacak.K-PET Süper Lig takımlarından Binalı’nın başarılı futbolcusu Sertaç Özbil, 2018-2019 futbol sezonunun son maçından önce Gençlik Gücü karşılaşmasında sakatlanarak maça devam edemedi. Yapılan kontrollerde sağ diz ön çapraz bağlarında kopma olan Sertaç Özbil’in asker görevine gittiğinden ameliyatını 2 ay gecikmeli olarak dün İstanbul’da Özel çevre hastanesinde Dr. Deniz Algün tarafından başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi. Önümüzdeki günlerde adaya dönecek olan Sertaç Özbil’in yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.