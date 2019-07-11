Girne Halk Evi sahaya indi

HEDEF, ŞAMPİYON OLARAK SÜPER LİG’E ÇIKMAK: Girne Halk Evi takımını güçlendirerek hedefini Süper Lig’e yükselmek hatta şampiyonluk olarak belirledi

Mete OĞUZ

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren 1.Lig’in köklü kulüplerinden Girne Halk Evi 2019-2020 sezon açılışını dün gerçekleştirdi. Teknik Direktör Mustafa Özarabacı nezaretinde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Girne Halk Evi takımını güçlendirerek hedefini Süper Lig’e yükselmek hatta şampiyonluk olarak belirledi. Çalışmaya genç takım oyuncuları da katıldı.

Güçlü bir kadro

Girne ekibi Tunahan Şencan, Cemal Yaşinses, Mahmut Erkan ve Alpay Eminoğlu (kiralık), Muhammed Ali Uçar, Bekir Yıldız, Feyyaz Gül, Mustafa Çiçekli, Saydam Soy, Ulaş Candanal, Ali Akbulut, Mustafa Avcı, Samet Akrep, Şahin Şeker, Batuhan Kerez, Mustafa Yaşinses, Ozan Aygün, Kaan Borova, Salahi Güney, Serhan Aydınel ve kaleci Athos Chrisostomou’yu (bon servisli) renkelrine bağlayarak güçlü bir kadro oluşturdu.

Özarabacı: “Hedef Süper Lig”

Girne Halk Evi Teknik Direktör Mustafa Özarabacı takımda çok güzel bir havanın olduğunu belirterek yeni sezonda çok iddialı olduklarını belirtti. Özarabacı şöyle devam etti: “2019-2020 futbol sezonunu hayırlısıyla açtık. Takım olarak havamız çok iyi. Yönetim ve camia olarak kenetlendik. Takımımızı Süper Lig’e taşımak istiyoruz. Yapılan transferlerle çok güçlendik. 21 yaş altı futbolcu konusunda bazı isimler üzerinde transfer çalışmaları var. İyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz. Haftada 5-6 antrenman yapmayı planlıyoruz. Ülkemizdeki çalışmalara ilaveten 25-30 Ağustos tarihleri arasında İzmit, Kartepe’de kampımız olacak. Hedefimiz kesinlikle Süper Lig’dir.”