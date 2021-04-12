Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA \u015eampiyonlar Ligi'nde \u00e7eyrek final turunun r\u00f6van\u015f ma\u00e7lar\u0131 ba\u015fl\u0131yor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nUEFA \u015eampiyonlar Ligi'nde \u00e7eyrek final r\u00f6van\u015f ma\u00e7lar\u0131 ba\u015fl\u0131yor.\r\n\r\nAvrupa futbolunun kul\u00fcp d\u00fczeyindeki bir numaral\u0131 organizasyonunda, 13 Nisan Sal\u0131 ve 14 Nisan \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc 4 ma\u00e7 oynanacak.\r\n\r\nTamam\u0131 TS\u0130 22.00'de ba\u015flayacak ve beIN Sports'un kanallar\u0131ndan yay\u0131mlanacak kar\u015f\u0131la\u015fmalar\u0131n program\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n13 Nisan Sal\u0131:\r\n\r\nParis Saint-Germain (Fransa) - Bayern M\u00fcnih (Almanya) (3-2)\r\n\r\nChelsea (\u0130ngiltere) - Porto (Portekiz) (2-0)\r\n\r\n14 Nisan \u00c7ar\u015famba:\r\n\r\nLiverpool (\u0130ngiltere) - Real Madrid (\u0130spanya) (1-3)\r\n\r\nBorussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (\u0130ngiltere) (1-2)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n