Spor

Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor

12 Nisan 2021
Şampiyonlar ligi'nde son 16 eşleşmeleri





UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final turunun rövanş maçları başlıyor.





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12 Nisan 2021


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