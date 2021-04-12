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EMA, AstraZeneca aşısının bir diğer yan etkisini açıkladı: Kaçış sendromu

12 Nisan 2021
Astrazeneca kaçış sendromu





Avrupa Birliği’nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa Birliği İlaç Ajansı (EMA), corona virüse karşı geliştiren AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşması dışında, “kaçış sendromu” olarak da  bilinen “sistemik kılcal sızıntı sendromu”na da neden olabileceğini duyurdu. Şimdiye kadar 5 kişide tespit edilen ve oldukça nadir görülen durum, kılcal damarlardan kaslara ve vücut boşluklarına kan sızmasına neden olarak kan basıncında ani bir düşüşe ardından organ yetmezliğine ve ölüme yol açabiliyor.





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12 Nisan 2021


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