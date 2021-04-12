EMA, AstraZeneca aşısının bir diğer yan etkisini açıkladı: Kaçış sendromu

Avrupa Birli\u011fi\u2019nin (AB) ila\u00e7 d\u00fczenleyicisi Avrupa Birli\u011fi \u0130la\u00e7 Ajans\u0131 (EMA), corona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 geli\u015ftiren AstraZeneca a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n kan p\u0131ht\u0131la\u015fmas\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda, "ka\u00e7\u0131\u015f sendromu" olarak da\u00a0 bilinen \u201csistemik k\u0131lcal s\u0131z\u0131nt\u0131 sendromu\u201dna da neden olabilece\u011fini duyurdu. \u015eimdiye kadar 5 ki\u015fide tespit edilen ve olduk\u00e7a nadir g\u00f6r\u00fclen durum, k\u0131lcal damarlardan kaslara ve v\u00fccut bo\u015fluklar\u0131na kan s\u0131zmas\u0131na neden olarak kan bas\u0131nc\u0131nda ani bir d\u00fc\u015f\u00fc\u015fe ard\u0131ndan organ yetmezli\u011fine ve \u00f6l\u00fcme yol a\u00e7abiliyor.\r\n\r\n\r\nAvrupa \u0130la\u00e7 Ajans\u0131 (EMA), AstraZeneca\/Oxford corona virus a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 olan be\u015f ki\u015fide potansiyel olarak tehlikeli ba\u015fka bir kanla ili\u015fkili sa\u011fl\u0131k sorunu tespit edildi\u011fini duyurdu: Ka\u00e7\u0131\u015f sendromu.\r\n\r\nBununla birlikte veriler ayr\u0131ca\u00a0 \u0130ngiltere \u0130la\u00e7 ve Sa\u011fl\u0131k \u00dcr\u00fcnleri D\u00fczenleme Dairesi'nin (MHRA) Mart ay\u0131 sonlar\u0131na kadar AstraZeneca a\u015f\u0131s\u0131 verilen 20 milyon ki\u015fiden \u00fc\u00e7\u00fcnde ka\u00e7\u0131\u015f sendromu vakas\u0131 tespit etti\u011fini g\u00f6sterdi.\r\n\r\nKA\u00c7I\u015e SENDROMUNUN BEL\u0130RT\u0130LER\u0130 NELERD\u0130R?\r\n\r\nABD\u2019nin en b\u00fcy\u00fck hastanelerinden Mayo Clinic'e g\u00f6re, ka\u00e7\u0131\u015f sendromu olarak da adland\u0131r\u0131lan sistematik k\u0131lcal s\u0131z\u0131nt\u0131 sendromu nedeniyle, s\u0131v\u0131 kan dola\u015f\u0131m\u0131ndan d\u0131\u015far\u0131 \u00e7\u0131kt\u0131k\u00e7a kan hacmi ve kan bas\u0131nc\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcyor. Bu durum b\u00f6breklerdeki, beyindeki ve karaci\u011ferdeki dokular\u0131 normal i\u015fleyi\u015fi i\u00e7in ihtiya\u00e7 duyduklar\u0131 oksijen ve besinlerden mahrum b\u0131rakabiliyor. Durum tedavi edilmezse organ yetmezli\u011fine hatta \u00f6l\u00fcme yol a\u00e7abiliyor.\r\n\r\nSistemik k\u0131lcal s\u0131z\u0131nt\u0131 sendromunun "ataklar\u0131"ndan\u00a0 genellikle bir veya iki g\u00fcn \u00f6nce,\u00a0 bir veya daha fazla spesifik olmayan semptomlarla kar\u015f\u0131la\u015f\u0131yor. Bu belirtiler aras\u0131nda ise \u015funlar yer al\u0131yor;\r\n\r\n\r\n\u0130ltihaplanlanma,\r\n\r\n-Yorgunluk,\r\n\r\n-Kar\u0131n a\u011fr\u0131s\u0131,\r\n\r\n-Mide bulant\u0131s\u0131,\r\n\r\n-Kas a\u011fr\u0131lar\u0131,\r\n\r\n- Artan susama,\r\n\r\n-V\u00fccut a\u011f\u0131rl\u0131\u011f\u0131nda ani art\u0131\u015f\r\n\r\nASTRAZENECA \u0130\u00c7\u0130N YEN\u0130 B\u0130R DARBE\r\n\r\nDi\u011fer taraftan, k\u0131lcal s\u0131z\u0131nt\u0131 sendromu ba\u011flant\u0131s\u0131, beyinde ve kar\u0131nda nadir g\u00f6r\u00fclen kan p\u0131ht\u0131lar\u0131 raporlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan AstraZeneca i\u00e7in bir ba\u015fka potansiyel darbe anlam\u0131na geliyor. Ancak yetkililer, a\u015f\u0131n\u0131n kan ko\u015fullar\u0131na neden oldu\u011funa dair hi\u00e7bir kan\u0131t olmad\u0131\u011f\u0131 konusunda \u0131srar ediyor.\r\n\r\n\r\n\u00d6te yandan EMA ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde AstraZeneca\/Oxford a\u015f\u0131yla ayn\u0131 teknolojiyi kullanan Johnson ve Johnson'\u0131n Covid a\u015f\u0131s\u0131n\u0131 i\u00e7eren kan p\u0131ht\u0131la\u015fmas\u0131 raporlar\u0131n\u0131 da g\u00f6zden ge\u00e7irdi\u011fini ortaya koydu. Johnson&Johnson ve AstraZenaca\/Oxford\u2019un a\u015f\u0131lar\u0131, corona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 antikor olu\u015fturmak amac\u0131yla baz\u0131 yayg\u0131n so\u011fuk alg\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131n neden olan olan bir adenovir\u00fcs i\u00e7eriyor.\r\n\r\nABD firmas\u0131n\u0131n Bel\u00e7ika kolu Janssen taraf\u0131ndan \u00fcretilen Johnson&Johnson'un corona vir\u00fcs a\u015f\u0131s\u0131, tek doz olarak verildi\u011fi i\u00e7in \u0130ngiliz yetkililer taraf\u0131ndan gen\u00e7ler i\u00e7in tahsis edilmi\u015fti. A\u015f\u0131 AB'de onayland\u0131 ve \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki aylarda piyasaya s\u00fcr\u00fclecekti. EMA\u2019dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada 'bu a\u015famada, her iki a\u015f\u0131 ile bildirilen ko\u015fullar aras\u0131nda nedensel bir ili\u015fki olup olmad\u0131\u011f\u0131 hen\u00fcz net de\u011fil' denildi. .\r\n\r\nJ&J, kan p\u0131ht\u0131s\u0131 raporlar\u0131n\u0131n fark\u0131nda oldu\u011funu ve verileri de\u011ferlendirmek ve ilgili bilgileri sa\u011flamak i\u00e7in d\u00fczenleyicilerle birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u015eirket taraf\u0131ndan yap\u0131lan\u00a0 a\u00e7\u0131klamada, "\u015eu anda, bu nadir olaylar ile Johnson&Johnson\u00a0 Covid a\u015f\u0131s\u0131 aras\u0131nda net bir nedensel ili\u015fki kurulmam\u0131\u015ft\u0131r" ifadeleri kullan\u0131ld\u0131.\r\n\r\nASTRAZENECA\/OXFORD A\u015eISININ PIHTILA\u015eMA \u0130LE BA\u011eLANTISI OLASI\r\n\r\n\u00d6te yandan, EMA d\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada,\u00a0 AstraZeneca\/Oxford a\u015f\u0131s\u0131 ile kan p\u0131ht\u0131lar\u0131 aras\u0131ndaki ba\u011flant\u0131n\u0131n olas\u0131 oldu\u011funu duyurdu, fakat a\u015f\u0131n\u0131n faydalar\u0131n\u0131n hala risklerden a\u011f\u0131r bast\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi. EMA'n\u0131n g\u00fcvenlik komitesi, d\u00fc\u015f\u00fck trombositli ola\u011fand\u0131\u015f\u0131 kan p\u0131ht\u0131lar\u0131n\u0131n AstraZeneca a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n \u00e7ok nadir yan etkileri olarak listelenmesi gerekti\u011fini belirtti.\r\n\r\n\u00d6te yandan, bir d\u00fczine AB \u00fclkesi AstraZeneca\/Oxford a\u015f\u0131s\u0131n\u0131n kullan\u0131m\u0131 durdurdu ya da belirli ya\u015f gruplar\u0131n\u0131n alt\u0131na uygulanmas\u0131n\u0131 yasaklad\u0131. \u00d6rne\u011fin \u0130ngiltere 30 ya\u015f alt\u0131na, Hollanda ise 60 ya\u015f alt\u0131ndakilere bu a\u015f\u0131n\u0131n yap\u0131lamayaca\u011f\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\n\r\n\r\n