Hesabına yanlışlıkla 1,2 milyon dolar yatırılan kadın tutuklandı

ABD\u2019de Kelyn Spadoni adl\u0131 bir kad\u0131n hesab\u0131na\u00a0 "yaz\u0131l\u0131m hatas\u0131" sonucu yat\u0131r\u0131lan 1,2 milyon dolar\u0131 (yakla\u015f\u0131k 9 milyon 837 bin T\u00fcrk liras\u0131) iade etmeyi reddetmesi \u00fczerine tutukland\u0131. 33 ya\u015f\u0131ndaki kad\u0131n, h\u0131rs\u0131zl\u0131k, banka doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve parasal fonlar\u0131n yasad\u0131\u015f\u0131 aktar\u0131m\u0131 ile su\u00e7lan\u0131rken, Spadoni'nin parayla bir ev ve otomobil sat\u0131n ald\u0131\u011f\u0131 ifade edildi.\r\n\r\n\r\nABD\u2019nin Louisiana'da eyaletindeki bir karakolda\u00a0 911 acil durumlar operat\u00f6r\u00fc olarak d\u00f6rt y\u0131ldan fazla \u00e7al\u0131\u015fan bir kad\u0131n, yetkililerin yanl\u0131\u015fl\u0131kla hesab\u0131na yat\u0131r\u0131lan 1,2 milyon dolardan fazla paray\u0131 iade etmeyi reddetmesinin ard\u0131ndan kovuldu ve tutukland\u0131.\r\n\r\n33 ya\u015f\u0131ndaki Kelyn Spadoni, \u015eubat ay\u0131nda Charles Schwab &Co adl\u0131 bir finans \u015firketindeki yaz\u0131l\u0131m kaynakl\u0131 bir hata \u00fczerine hesab\u0131na paran\u0131n ge\u00e7mesinin ard\u0131ndan\u00a0 h\u0131rs\u0131zl\u0131k, banka doland\u0131r\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131 ve parasal fonlar\u0131n yasad\u0131\u015f\u0131 aktar\u0131m\u0131 ile su\u00e7land\u0131.\r\nEV VE OTOMOB\u0130L ALDI\r\nBununla birlikte, hesab\u0131ndaki 1,2 milyon dolar\u0131 g\u00f6ren Spadoni\u2019nin\u00a0 paray\u0131 hemen ba\u015fka bir hesaba aktard\u0131 ve bir ev ile de\u011feri 48 bin ila 70 bin\u00a0 dolar aras\u0131nda de\u011fi\u015fen bir otomobil sat\u0131n sat\u0131n ald\u0131.\r\n\r\nCharles Schwab & Co, \u00e7a\u011fr\u0131lar\u0131n\u0131, metin mesajlar\u0131n\u0131 ve e-postalarla kendisine ula\u015fma giri\u015fimlerini g\u00f6rmezden geldi\u011fi i\u00e7in Spadoni'ye dava a\u00e7t\u0131.\u015eirketten yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re,\u00a0 \u015firketin gen\u00e7 kad\u0131n\u0131n i\u015fyeriyle temasa ge\u00e7ti\u011fi, ancak telefona gelemeyece\u011fi belirtildi.\r\n680 L\u0130RA YER\u0130NE 10 M\u0130LYON L\u0130RA YATTI\r\nLouisiana'n\u0131n Do\u011fu B\u00f6lgesi'ndeki ABD B\u00f6lge Mahkemesinde a\u00e7\u0131lan davaya g\u00f6re Schwab, "bir yaz\u0131l\u0131m geli\u015ftirmesinin yaratt\u0131\u011f\u0131 sorun" nedeniyle kazara 1,2 milyon dolardan fazla para aktard\u0131\u011f\u0131nda Spadoni'nin hesab\u0131na 82,56 dolar (yakla\u015f\u0131k 680 T\u00fcrk Liras\u0131) aktarmay\u0131 hedeflemi\u015fti. Ayr\u0131ca \u015firket, hizmet \u015fartlar\u0131n\u0131n m\u00fc\u015fterilerin istemeden kendilerine aktar\u0131lan paralar\u0131 iade etmelerini gerektirdi\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nKad\u0131n\u0131n eski patronu Jefferson Parish \u015eerif Ofisi s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Y\u00fczba\u015f\u0131 Jason Rivarde konuya ili\u015fkin yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada Spadoni'nin bir "muhasebe hatas\u0131" nedeniyle Charles Schwab & Co. taraf\u0131ndan yanl\u0131\u015fl\u0131kla transfer edilen paray\u0131 ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, "Onun paras\u0131 de\u011fil. Bu \u00e7ok yanl\u0131\u015f" ifadelerini kulland\u0131 ve "yasal hak talebinde bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131" s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u00d6te yandan, Charles Schwab &Co, \u015fu ana kadar paran\u0131n yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 75'ini geri alabildiklerini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n