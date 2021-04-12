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Hesabına yanlışlıkla 1,2 milyon dolar yatırılan kadın tutuklandı

12 Nisan 2021
Hesabına yanlışlıkla 1,2 milyon dolar yatırılan kadın





ABD’de Kelyn Spadoni adlı bir kadın hesabına  “yazılım hatası” sonucu yatırılan 1,2 milyon doları (yaklaşık 9 milyon 837 bin Türk lirası) iade etmeyi reddetmesi üzerine tutuklandı. 33 yaşındaki kadın, hırsızlık, banka dolandırıcılığı ve parasal fonların yasadışı aktarımı ile suçlanırken, Spadoni’nin parayla bir ev ve otomobil satın aldığı ifade edildi.





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12 Nisan 2021


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