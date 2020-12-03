Şampiyonlar Ligi maçının ilk kadın hakemi Stephanie Frappart “tarihe geçti”

Corriere della Sera, “Stephanie Frappart sayesinde tarihe geçecek bir maç” başlıklı bir habere yer verdi. Gazete, Frappart’ın maç öncesinde “Kızlar için bir örnek teşkil etmeyi umuyorum. Kız çocuklarına, büyük hırsla hayal kurun diyorum” dediğini yazdı.

La Repubblica gazetesi de Frappart’ın maç yönetimini “kusursuz” olarak tanımladı. Haberde, “Stephanie Frappart maç sırasında fark edilmedi, bir hakemle ilgili söylenebilecek en iyi şey de bu. Bir Şampiyonlar Ligi maçını yöneten ilk kadın, maçı sessiz bir otoriteyle kontrol ederek kusursuz performans gösterdi” denildi.