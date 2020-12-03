Creditwest Bank’tan ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere eğitim desteği

Creditwest Bank Bu Yıl da KTEV Öğrenci Burs Programına Destek Sağlayarak ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere eğitim desteği sağlamaya devam ediyor

Creditwest Bank, sosyal sorumluluk bilinci ile 2018 yılından bu yana KTEV’in(Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı) ihtiyaçlı ve başarılı öğrencilere sağladığı burs programına destek vermeye devam ediyor. 2020-2021 eğitim yılı için 10 öğrencinin eğitim bursuna destek sağlamak amacı ile bugün Creditwest Bank ve KTEV yetkilileri biraraya geldi. İşbirliği sayesinde Creditwest Bank 2018-2020 yıllarında toplamda 45 öğrencinin KTEV burs programını finanse etmiş oldu.

Creditwest Bank Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Müdürü Şevki Barutçu, Creditwest Bank Genel Mali Kontrol ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, KTEV Mütevelli Heyeti üyesi Berna Yılmazoğlu Özdoğa katıldı.

İşbirliği ile ilgili Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer ve Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs birer konuşma yaptı.

ÖRS: ÜLKE VE TOPLUM GELİŞİMİ, EĞİTİMLİ BİREYLER YETİŞTİREREK GERÇEKLEŞECEK

Creditwest Bank’ın eğitim alanında gösterdiği duyarlılık için teşekkür eden Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, KTEV ile Creditwest Bank’ın çok güzel bir işbirliği sağladığını, Creditwest sayesinde eğitimini sürdüren başarılı ve ekonomik güçlük çeken öğrencilere katkı sağlandığını belirtti. ‘Eğitimli birey, eğitimli bir toplum demektir, ülkenin gelişmesi bu şekilde gerçekleşmektedir.’ diyen KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen Credtiwest Bank’a mütevelli heyeti ve şahsı adına tekrardan teşekkür etti. Örs, bu katkı ile Creditwest Bank’ın eğitime önemli ve güzel bir iz bıraktığını da ekledi.

ZAHEER: EĞİTİM BİR AYRICALIK DEĞİL HER BİREYİN TEMEL HAKKIDIR

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, KTEV ile 3 yıldır işbirliği sağladıklarını ve bu projenin kalıcı olarak devam etmesini arzuladıklarını belirtti. Zaheer, bankanın kurum kültüründe eğitimin önemli bir yeri olduğunu ve eğitimin hem çocuklar, hem de yetişkin bireyler için bir ayrıcalık değil, temel hak olduğuna inandıklarını açıkladı. Creditwest Bank’ın birçok sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiğini, KTEV ile yapılan bu işbirliğinin en önemli sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti. Zaheer, KTEV Başkan ve mütevelli heyetine bu proje için kendilerini teşvik etmiş olmaları sebebiyle tekrardan teşekkür etti.