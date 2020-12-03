Pestisit kalıntısı bulundu: Tüketmeyin!

Pestisit (etilen oksit) kalıntısı tespit edilmesi nedeniyle Riso Scotti markalı PANRISO INTEGRALE 4 tüm ülkelerde piyasadan geri çekildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

İtalya’dan ülkemize ithal edilen aşağıda görseli yer alan Riso Scotti markalı PANRISO INTEGRALE 4 CEREALI E QUINOA 200 g (BBD: 10/3/21) (Brown rice bread 4 cerals and quinoa) glütensiz ekmek çeşidinde, üreticisi tarafından yapılan analizde, Hindistan’dan ithal edilerek üretimde kullanılan susamdan kaynaklanan pestisit (etilen oksit) kalıntısı tespit edilmesi nedeniyle söz konusu ürünün 2/12/2020 tarihinde, başta İtalya olmak üzere dağıtımı yapılan tüm ülkelerde piyasadan geri çekilmesine dair çalışmalar başlatılmıştır.

Ürün KKTC’ye 11 Kasım 2020 tarihinde 420 paket ithal edilmiş olup, ithalatçı firma tarafından 3/12/2020 tarihi itibari ile raflardan toplanmaya başlamıştır. Tüketicilerin satın almış olduğu 10/03/2021 son tüketim tarihli ürünü tüketmemesi ve satış noktalarına iade etmeleri önemle duyurulur.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi