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Utah ve Romanya’nın ardından California’da da gizemli monolit bulundu

3 Aralık 2020
California’da monolit



Geçen hafta ABD’nin Utah eyaletinde ıssız çölün ortasında bir metal monolit bulunmuş ve tüm dünyanın ilgisini çekmişti. Yetkililer, bulunan yapının Stanley Kubrick’in ‘2001: A Space Odyssey’ filmindeki bloklara benzerliği sebebiyle bir hayran tarafından yerleştirildiği tahmini yürütmüştü. Gizemli yapının kaybolmasının ardından, önce Romanya’da sonrasında ise California eyaletinde yer alan Atascadero kasabasında yeni bir monolit keşfedildi.





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3 Aralık 2020

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