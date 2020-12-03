Utah ve Romanya’nın ardından California’da da gizemli monolit bulundu

Ge\u00e7en hafta ABD\u2019nin Utah eyaletinde \u0131ss\u0131z \u00e7\u00f6l\u00fcn ortas\u0131nda bir metal monolit bulunmu\u015f ve t\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n ilgisini \u00e7ekmi\u015fti. Yetkililer, bulunan yap\u0131n\u0131n Stanley Kubrick\u2019in \u20182001: A Space Odyssey\u2019 filmindeki bloklara benzerli\u011fi sebebiyle bir hayran taraf\u0131ndan yerle\u015ftirildi\u011fi tahmini y\u00fcr\u00fctm\u00fc\u015ft\u00fc. Gizemli yap\u0131n\u0131n kaybolmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan, \u00f6nce Romanya'da sonras\u0131nda ise California eyaletinde yer alan Atascadero kasabas\u0131nda yeni bir monolit ke\u015ffedildi.\r\n\r\n\r\nGuardian\u2019\u0131n yerel bir gazeteye dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 habere g\u00f6re, ABD\u2019de Utah\u2019\u0131n ard\u0131ndan California\u2019da da gizemli bir monolit ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Atascadero kasabas\u0131nda gezintiye \u00e7\u0131kan onlarca y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00e7\u00fc Pine da\u011f\u0131n\u0131n tepesindeki monoliti ke\u015ffetti ve ard\u0131ndan foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nBununla birlikte, kim taraf\u0131ndan yerle\u015ftirildi\u011fi bilinmeyen metal yap\u0131n\u0131n \u00fc\u00e7 kenar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu, 3 metre boyunda ve 45 santimetre geni\u015fli\u011finde oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nUTAH'TAK\u0130 KADAR SA\u011eLAM DE\u011e\u0130L\r\nDi\u011fer taraftan, bulundu\u011fu kayalara s\u0131k\u0131ca monte edilmi\u015f olan Utah\u2019taki benzerinin aksine, Atascadero monolitinin sallland\u0131\u011f\u0131 ve g\u00fc\u00e7 uygulan\u0131rsa devrilme ihtimali oldu\u011fu ifade edildi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nUTAH'TA \u00d6NCE BULUNDU, SONRA KAYBOLDU\r\nABD'nin Utah eyaletinde havadan yaban koyunu say\u0131m\u0131 yapan milli park g\u00f6revlileri taraf\u0131ndan 18 Kas\u0131m\u2019da tesad\u00fcfen ke\u015ffedilen uzun ve parlak metal monolit, t\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n ilgisini \u00e7ekmi\u015fti.\r\n\r\n\r\nBununla birlikte, adeta, "2001: A Space Odyssey" filminden f\u0131rlam\u0131\u015f gibi g\u00f6r\u00fcnen yap\u0131n\u0131n kim taraf\u0131ndan ne zaman \u00e7\u00f6le yerle\u015ftirildi\u011fine il\u015fkin ara\u015ft\u0131rmalar s\u00fcrerken, Utah Eyalet Arazisi B\u00fcrosu (BLM) ge\u00e7en hafta sonu gizemli nesnenin ortadan kayboldu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nROMANYA'DA DA ORTAYA \u00c7IKTI\r\nABD\u2019nin Utah eyaletinde gizemli bir \u015fekilde ortaya \u00e7\u0131kan, sonra\u00a0 yine\u00a0 esrarengiz \u015fekilde ortadan kaybolan \u2018monolit\u2019 ge\u00e7en g\u00fcn de Romanya\u2019da ortaya \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Utah\u2019ta \u00e7\u00f6l\u00fcn ortas\u0131nda bulunan blo\u011fun aksine bu metal yap\u0131da \u00e7eki\u00e7le yap\u0131lm\u0131\u015f gibi g\u00f6r\u00fcnen izlerin bulundu\u011fu belirtildi. Romanya\u2019n\u0131n kuzeyinde bulunan 4 metrelik monolitin de bulundu\u011fu yere nas\u0131l geldi\u011fi bilinmiyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n