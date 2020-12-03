Utah ve Romanya’nın ardından California’da da gizemli monolit bulundu

ROMANYA’DA DA ORTAYA ÇIKTI

ABD’nin Utah eyaletinde gizemli bir şekilde ortaya çıkan, sonra yine esrarengiz şekilde ortadan kaybolan ‘monolit’ geçen gün de Romanya’da ortaya çıkmıştı. Utah’ta çölün ortasında bulunan bloğun aksine bu metal yapıda çekiçle yapılmış gibi görünen izlerin bulunduğu belirtildi. Romanya’nın kuzeyinde bulunan 4 metrelik monolitin de bulunduğu yere nasıl geldiği bilinmiyor.