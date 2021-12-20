Son 1 yılda tüp gaz yüzde 115 ile zam rekortmeni olurken, akaryakıt da yüzde yüzü aşan zamla ikinci sırada. Temel gıda maddeleri arasındaki süte gelen zam ise yüzde 70’i aştı: Şampiyon tüp gaz süt alev topu

TÜP GAZ ZAMMI YÜZDE 115: KKTC’de 1 yıl içerisinde tüp gaza 4 kez zam yapıldı. Buna göre 2 Ocak-15 Aralık 2021 tarihlerinde arasında yapılan fiyat düzenlemeleriyle 10 kiloluk ev tipi tüp gaz 85 TL’den 180 TL’ye yükselerek yüzde 115 oranında zamlandı

SÜTTE 1 YILDA YÜZDE 70 ZAM: Ülkenin bu yılki zam rekortmenlerinden biri de süt. Defalarca fiyat düzenlemesine gidilen sütte 4 Ocak- 16 Aralık tarihleri arasında yüzde 76 oranında zam yapıldı. 4 Ocak’ta 6,80 TL olan sütün litre satış fiyatı 16 Aralık’tan itibaren 11,95 TL oldu

AKARYAKIT ZAMMA DOYMUYOR: KKTC’de bu yıl vatandaşı en fazla zora sokan da akaryakıt zammı oldu. 1 yılda yüzde 100’ün üzerinde artan fiyatlarla depolar dolmazken üst üste yapılan zamlar yakıt sıkıntısını da doğurdu. Vatandaş ya para bulamadı ya da yakıt. Akaryakıt adeta karaborsa oldu

KKTC’de 1 yıl içerisinde tüp gaza 4 kez zam yapıldı. 2 Ocak-15 Aralık 2021 tarihlerinde arasında yapılan fiyat düzenlemeleriyle 10 kiloluk ev tipi tüp gaz 85 TL’den önce 90 TL’ye, sonra 90 TL’den 107 TL’ye, ardından 140 TL’ye yükseldi.

Tüp gaza yapılan son 40 TL’lik zamla 10 kiloluk ev tipi tüp gazın satış fiyatı 180 TL’ye yükselerek 1 yılda yüzde 115 oranında zamlanmış oldu.

Sütte zam üstüne zam oldu. Defalarca fiyat düzenlemesine gidilen sütte 4 Ocak- 16 Aralık tarihleri arasında yüzde 76 oranında zam yapıldı.

KKTC halkı bu yıl hemen her gün bir zam haberi ile güne başladı. A’dan Z’ye hemen her ürünün zamlandığı ülkemizde vatandaşı en fazla zora sokan da akaryakıt zammı oldu.

1 yılda yüzde 100’ün üzerinde artan fiyatlarla depolar dolmazken üst üste zamlar yakıt sıkıntısını da doğurdu. Vatandaş parayı bulsa da istasyonlarda yakıt bulamadı.

Bazı istasyonlara tanker uğramadı, stoklarında yakıt bulunduran bazı istasyonlar ise zam nedeni ile “Yakıt bitti” diyerek satışlarını durdurdu.

YAKITTA YÜZDE 102, 101, 111 VE 110 ZAM

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) ülkenin ekonomik durumunu özetleyen akaryakıt tablosuna göre, 15 Ocak 2021 tarihinde kurşunsuz 98 oktan yakıtın litre fiyatı 5,88 TL iken 15 Aralık 2021 itibari ile yüzde 102 oranında zamla 11,65 TL oldu.

15 Ocak 2021 tarihinde kurşunsuz 95 oktan yakıtın litre fiyatı 5,78 TL iken 15 Aralık 2021 itibari ile yüzde 101 oranında zamla 11,89 TL oldu.

Euro Diesel’in litre satış fiyatı 15 Ocak 2021 tarihinde 5,32 TL iken 15 Aralık 2021 tarihinde yüzde 111 oranında zamla 11,23 TL oldu.

KKTC’de 15 Ocak 2021 tarihinde gaz yağının litre fiyatı 5,29 TL iken 15 Aralık 2021 itibari ile yüzde 110 oranında zamla 11,13 TL oldu.

TÜP GAZA 1 YILDA 95 TL ZAM

KKTC’de 1 yıl içerisinde tüp gaza 4 kez zam yapıldı. 2 Ocak-15 Aralık 2021 tarihlerinde arasında yapılan fiyat düzenlemeleriyle 10 kiloluk ev tipi tüp gaz 85 TL’den 180 TL’ye yükselerek yüzde 115 oranında zamlandı.

Buna göre, Mayıs ayında 85 TL olan 10 kiloluk ev tipi tüp gaz, aynı ayın son günlerinde 5 TL zamlanarak 90 TL’ye yükseldi.

10 kiloluk ev tipi tüp gazın satış fiyatı Ağustos ayında yapılan 2’nci fiyat düzenlemesi ile birlikte 107 TL’ye çıktı.

KKTC’de 10 kiloluk ev tipi tüp gaza Ekim ayında 33 TL’lik zam yapıldı. 14 Aralık tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre ise 10 kiloluk ev tipi tüp gaz 140 TL’den 180 TL’ye yükseldi.

SÜT ZAMMI HABERLERİ BIKTIRDI

KKTC’de süt fiyatlarında bu yıl defalarca düzenlemeye gidildi.

Sütte 4 Ocak- 16 Aralık tarihleri arasında yüzde 76 oranında zam yapıldı. 4 Ocak’ta 6,80 TL olan sütün litre satış fiyatı 16 Aralık’tan itibaren 11,95 TL oldu