36 üründe Aralık 2020 – 2021 fiyat farkı 315 TL

Havadis, bir evin gıda ihtiyaçlarını içeren bir liste yaptı ve bu listede yer alan 36 ürünün Aralık 2020 ile Aralık 2021 etiket fiyatlarını karşılaştırdı: FARK 315,13

20 ARALIK 2020

Somun Ekmek 2,50 TL

Su (10 litre) 10,50 TL

Yoğurt (1250 gram) 11,00 TL

Meyve suyu (1 Litre) 7,00 TL

Meşrubat (2,5 litre) 5,50 TL

Karışık kuruyemiş (600 gram) 54,00 TL

Zeytinyağı (1 litre) 40,00 TL

Sirke (1 litre) 11,00 TL

Ayçiçek yağı (2 Litre) 32,00 TL

Tuz (750 gram) 4,00 TL

Salça (700 gram) 10,50 TL

Kömür (3 kilo) 7,90 TL

ET VE TAVUK

Tavuk (1 kilo) 18,77 TL

Kuzu pirzola (1 kilo) 100,00 TL

Kıyma (1 kilo) 63,00 TL

Kuşbaşı (1 kilo) 125,00 TL

Hindi (1 kilo) 49,95 TL

BAKLİYATLAR

Makarna (500 gram) 3,75 TL

Bulgur (750 gram) 7,40 TL

Pirinç (800 gram) 13,75TL

SEBZELER

Domates (1 kilo) 5,20 TL

Salatalık (1 kilo) 3,90 TL

Taze soğan (1 bağ) 2,60 TL

Maydanoz (1 bağ) 1,80 TL

Kereviz (1 bağ) 4,50 TL

Kuru soğan (1 kilo) 4,50 TL

Marul 2,60 TL

Sarma 6,50 TL

Limon 4,50 TL

Patates (1 kilo) 6,50 TL

Biber (1 kilo) 10,40 TL

MEYVELER

Muz (1kilo) 9,90 TL

Elma (1 kilo) 9,10 TL

Armut (1 kilo) 13,50 TL

Mandalina (1 kilo) 4,90 TL

Portakal (1 kilo) 6,50 TL

TOPLAM: 674,42 TL

20 ARALIK 2021

Somun Ekmek 5 TL

Su (10 litre) 17,98 TL

Yoğurt (1250 gram) 28,00 TL

Meyve suyu (1 Litre) 11,99 TL

Meşrubat (2,5 litre) 7,49 TL

Karışık kuruyemiş (600 gram) 60,00 TL

Zeytinyağı (1 litre) 45,00 TL

Sirke (1 litre) 13,99 TL

Ayçiçek yağı (2 Litre) 62,99 TL

Tuz (750 gram) 6,49TL

Salça (700 gram) 15,99 TL

Kömür (3 kilo) 25,00 TL

ET VE TAVUK

Tavuk (1 kilo) 34,36 TL

Kuzu pirzola (1 kilo) 135,00 TL

Kıyma (1 kilo) 95,00 TL

Kuşbaşı (1 kilo) 140,00 TL

Hindi (1 kilo) 89,95 TL

BAKLİYATLAR

Makarna (500 gram)7,99 TL

Bulgur (750 gram) 12,75 TL

Pirinç (800 gram) 32,99TL

SEBZELER

Domates (1 kilo) 8,45 TL

Salatalık (1 kilo) 16,90 TL

Taze soğan (1 bağ) 3,25 TL

Maydanoz (1 bağ) 4,25 TL

Kereviz (1 bağ) 5,90 TL

Kuru soğan (1 kilo) 3,50 TL

Marul 6,90 TL

Sarma 3,49 TL

Limon 3,25 TL

Patates (1 kilo) 12,90 TL

Biber (1 kilo) 17,90 TL

MEYVELER

Muz (1kilo) 18,90 TL

Elma (1 kilo) 10,40 TL

Armut (1 kilo) 13,90 TL

Mandalina (1 kilo) 5,85 TL

Portakal (1 kilo) 5,85 TL

TOPLAM: 989,55

Havadis ÖZEL

Döviz aldı başını gitti, KKTC’de temel tüketim maddelerinde hemen her şeye zam yapıldı. Hal böyle olunca yeni yılı evde kutlamak da lüks oldu.

Bu yıl yılbaşı sofrası kurmak bir yana vatandaş mecburi gıda ihtiyaçlarını bile kısmak durumunda kaldı.

Havadis, bir evin gıda ihtiyaçlarını içeren bir liste yaptı ve bu listede yer alan 36 ürünün Aralık 2020 ila Aralık 2021 etiket fiyatlarını karşılaştırdı.

Buna göre, belirlenen 36 üründen 1’er adet veya kilo/litre alan bir vatandaş Aralık 2020’de 674,42 TL öderken bugün 989,55 TL ödemek zorunda.

İşte o liste ve Aralık 2020-2021 fiyat karşılaştırması ve aradaki fark.

PİRİNÇ ALTIN OLDU

Bakliyatlarda belirlenen 3 ürün arasında etiket fiyatı en fazla olan ürün pirinç oldu. Buna göre, Aralık 2020 tarihinde 13,75 TL olan Pirinç (800 gram) Aralık 2021 tarihinde 32,99 TL’den satılıyor.

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 3,75 TL olan Makarnanın (500 gram) fiyatı şuan 7,99 TL. Bulgur (750 gram) 7,40 TL’den 12,75 TL’ye yükseldi.

SEBZE FİYATLARINDA UÇURUM FARK

Sofraların olmazsa olmazları sebze ve meyve fiyatları da cep yakıyor.

Havadis’in piyasa araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında kilosu 5,20 TL olan domates şu anda 8,45 TL’den satılıyor. Aralık 2020’de salatalığın kilosu 3,90 TL iken bugün 16,90 TL. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında sebze reyonunda 2,60 TL’den satılan 1 bağ taze soğan bugün 3,25 TL’den satılıyor.

Aralık 2020’de 1,80 TL olan 1 bağ maydanoz bugün 4,25 TL, geçen yıl 4,50 TL olan 1 bağ Kereviz ise bugün 5,90 TL.

Kuru soğanda düşüş var. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 1 kilo kuru soğan 4,50 TL iken bu yıl aynı tarihte 3,50 TL’den satılıyor.

Marulun adet fiyatı Aralık 2020’de 2,60 TL iken bugün 6,90 TL. Limon ve Sarmada da fiyat düştü. Buna göre geçtiğimiz yıl Aralık ayında adedi 6,50 TL olan sarma bugün 3,49 TL. Aralık 2020’de kilosu 4,50 TL olan Limonun bugünkü kilo fiyatı 3,25 TL.

Patates fiyatları adeta uçtu. Aralık 2020’de 1 kilo patatese 6,50 TL ödenirken bugün 1 kilo patatesin satış fiyatı 12,90 TL. Biberdeki artış da patates ve salatalıktan aşağı kalır değil. Aralık 2020’de 1 kilo biberin satış fiyatı 10,40 iken bugün biberin kilosu 17,90 TL.

MEYVE HEP PAHALI

Meyvelerde de durum çok farklı değil. Havadis’in piyasa araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında kilosu 9,90 TL olan muz bugün 18,90 TL’den satılıyor. Aralık 2020’de 9,10 TL olan elmanın kilosu bugün 10,40 TL.

Armut hep pahalı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 1 kilo armudun satış fiyatı 13,50 TL iken bugün 1 kilo armut 13,90 TL.

Mandalinada düşüş portakalda artış var. Havadis’in piyasa araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında kilosu 4,90 TL olan mandila bugün 5,85 TL’ye satılırken Aralık 2020’de 6,50 TL’ye satılan portakal bugün 5,85 TL’den satılıyor.

ETE TAVUĞA GÜÇ YETMİYOR

Bir yılda neredeyse yüzde 100 artan fiyatlar karşısında sebze ve meyveye güçlükle ulaşan vatandaş et ve tavuk tüketimini en aza indirdi.

Havadis’in piyasa araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında 1 kilo tavuğun fiyatı 18,77 TL iken bugün 34,36 TL. Aralık 2020’de birim fiyatı 49,95 TL olan Hindinin bugünkü birim fiyatı 89,95 TL.

Marketlerde Aralık 2020’de 100 TL olan 1 kilo kuzu pirzolanın bugünkü satış fiyatı 135 TL. Geçtiğimiz yıl aralık ayında marketlerin kasap reyonunda 1 kilo kuzu kuşbaşı 125 TL’ye satılırken bugün 140 TL’ye satılıyor. Aralık 2020’de 63 TL olan 1 kilo kuzu kıymanın bugünkü satış fiyatı 95 TL.

KURU EKMEYE MUHTAÇ NOKTASINA GELDİK

Dövizin durdurulamaz seyri karşısında sürekli zamlanan ürünler listesinde somon ekmek de yer alıyor. Geçtiğimiz yıl aralık ayında 2,50 TL’ye satılan 200 gram somun ekmek bugün 5 TL’den tüketiciyle buluşuyor.

Havadis’in piyasa araştırmasına göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında 10,50 TL olan 10 litre suyun bugünkü satış fiyatı 17,98 TL. Aralık 2020’de 1250 gram yoğurt 11 TL’den satılırken bugün 1250 gram yoğurt satış fiyatı 28 TL’den başlıyor.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında 7 TL olan 1 litre meyve suyu bugün 11,99 TL’ye, 2,5 litrelik meşrubatlar ise 5,50 TL’den 7,49 TL’ye yükseldi.

600 gram karışık kuruyemişin satış fiyatı 1 yılda 54 TL’den 60 TL’ye yükseldi. 1 litre sirke 11 TL iken 13,99 TL oldu.

Zeytinyağı fiyatlarında çok büyük bir artış olmadı. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında 40,45 TL arasında satılan zeytinyağının litre fiyatı bugün de 45 TL.

Ayçiçek yağına güç yetmez oldu. Aralık 2020’de 32 TL olan 2 litrelik zeytinyağının bugünkü satış fiyatı 62,99 TL. 750 gram tuz 1 yılda 2,49 TL zamlanarak 4 TL’den 6,49 TL’ye yükseldi.

Aralık 2020’de 10,50 TL olan 700 gramlık salçanın bugünkü satış fiyatı 15,99 TL. 3 kilo kömürün fiyatı ise 1 yılda 7,90 TL’den 25 TL’ye çıktı.