Dolar ve euro haftaya sert yükselişlerle girdi

Güne 18,7074 ile başlayan Euro kuru, saat 09:04 itibarıyla %4,72 artışla 19,4051 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,7225, en yüksek 19,4492 seviyelerini gören Euro, günü 18,5505 seviyesinde kapattı. Euro, 22.11.2021 tarihinde 12,3613 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 19,8669 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 19,4051 TL‘ye karşılık gelmektedir.

Dolar yeni rekor