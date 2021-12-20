Dolar ve euro haftaya sert yükselişlerle girdi

Döviz kurları, oldukça hareketli olmaya aday haftanın ilk gününde yine yukarı yönlü. Dolar ve euro ve sterlin kurundaki artışlar sabah saatlerinde yüzde 6’yı aştı.
Döviz kurları son haftalarda olduğu gibi yükselişlerini sürdürüyor. Dolar/TL, cuma günkü kapanışına göre yüzde 6’nın üzerinde artışla 17,50 seviyesini aşarken euro/TL de benzer şekilde yüzde 7’e yakın artışla 19,80’ler düzeyinde. (TSI Saat 08:40 itibariyle)
Sterlin 23 TL’yi aştı
Güne 22,0325 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, saat 09:01 itibarıyla %4,14 artışla 22,7885 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 20,8526, en yüksek 22,8403 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 21,8654 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 22.11.2021 tarihinde 14,7371 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 23,3680 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 22,7885 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Euro 20 TL’ye göz kırptı
Güne 18,7074 ile başlayan Euro kuru, saat 09:04 itibarıyla %4,72 artışla 19,4051 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,7225, en yüksek 19,4492 seviyelerini gören Euro, günü 18,5505 seviyesinde kapattı. Euro, 22.11.2021 tarihinde 12,3613 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 19,8669 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 19,4051 TL‘ye karşılık gelmektedir.
Dolar yeni rekor
Güne 16,4613 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 09:05 itibarıyla %4,26 artışla 17,2156 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,6358, en yüksek 17,1783 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,4974 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22.11.2021 tarihinde 10,9592 ile son bir ayın en düşük, 20.12.2021 tarihinde ise 17,6598 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 17,2156 TL‘ye karşılık gelmektedir.