Şampiyon atıcımız Cemre Bumin zoru başarıyor

Skeet dalında elde ettiği başarılarla dikkat çeken başarılı atıcılarımızdan Cemre Bumin kariyerine Türkiye’de elde ettiği yeni bir başarı daha ekledi.

Mayıs ayında elde ettiği Türkiye şampiyonluğu ardından ülkemizde katıldığı çeşitli turnuva ve yarışlarda da şampiyonluk elde eden Cemre Bumin önceki gün Bursa’da Skeet Zafer Kupası’nda finale kaldı.

Türkiye Bursa’da gerçekleşen Skeet Zafer Kupası’nda 125 plakta 117lik skorla finale kalmayı başaran Cemre Bumin ikinci olarak şampiyonayı tamamladı.

3 BİRİNCİLİK, 1 İKİNCİLİK

Başarılı atıcımız Cemre Bumin katıldığı organizasyonlar ve yaşadığı süreci Ahmet Özsoy’a değerlendirdi. Bumin şöyle konuştu.

“Öncelikle size çok teşekkür ederim. Bana zaman ayırıp bu fırsatı verdiğiniz için..

Güzel bir sezon geçiriyorum. Türkiye ve KKTC’de yapılan 4 yarışma neticesinde almış olduğum 3 birincilik, 1 ikincilik var.

Türkiye’de 1 birincilik, 1 ikincilik KKTC’de ise 2 birincilik ile sezona devam ediyorum.”

NE MADDİ NE MANEVİ HİÇBİR DESTEK YOK!

Cemre Bumin şöyle devam etti:

Devletten ne maddi ne manevi herhangi bir destek almıyorum. Tamamıyla kendimin, ailemin ve sevenlerimin yardımları ile bu başarılara imza attım.

Bundan sonra yapılacak olan, önümüzdeki yarışmalara hazırlanıp güzel başarılar yakalayıp daha da ileriye gitmek için çalışacağın.

Yanımda olan, bana bu yolu açan ve bana inanan herkese teşekkür ederim.”