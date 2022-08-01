Alara bronz madalya aldı

2022 Avrupa Gençler Şampiyonası’nda milli sporcumuz Alara Ghaffari, önceki gün kazandığı gümüş madalyanın ardından başlayan “8 Top Disiplininde” de bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada 8 top disiplinine kötü başlayan Alara Ghaffari ilk turdan Alman rakibi Edith Sirch’e 3-5 mağlup oldu. Ardından Hırvatistan’dan Tina Gulic’i 5-2 ve Hollanda’dan Megan Rademakers’i 5-1 geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Avusturya’dan Lena Primus ile madalya maçına çıkan Alara Ghaffari, karşılaşmayı zorlanmadan 5-2 kazanarak yarı finale yükseldi.

Yarı final karşılaşmasında önceki gün final oynayarak kaybettiği Polonyalı tecrübeli oyuncu Dominika Pawelczyk karşısında özellikle ilk setlerde yaptığı birkaç hata ile tutunamadı ve karşılaşmayı 1-5 kaybetti. Böylelikle 3 gün önce elde ettiği 10 Top Avrupa ikinciliğinin ardından katıldığı ikinci disiplin olan “8 Top Disiplininde” de bronz madalya kazanan Alara Ghaffari’nin madalyasını ödül töreninde aldı.

Gençlerimiz Almanya ile oynuyor

Genç Milli ekibimiz takımsal karşılaşmalarından ilkini önceki gün Türkiye ile yapmış ve karşılaşmayı 3-0 kazanmıştı. Ardından Ukrayna Genç Milli Takımı’na 0-2 kaybeden Genç Milli Takımımız dün saat 18:00 de Slovenya karşılaştı. Slovenya Genç Milli Takımı’nı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen Genç Milli Takımımızda Efe Özkutaylı, Ali Boztuna ve Mehmet A. Öngören yer alıyor. Çeyrek final karşılaşması için Almanya ile eşleşen Genç Millilerimiz yarı finale kalmak için oynayacak.