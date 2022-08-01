Daü Beach Cup sona erdi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 Beach Tennis Tour 2.ayak, DAÜ Beach Cup Turnuvası tamamlandı. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen 2022 Beach Tennis Tour 2.ayak, DAÜ Beach Cup Plaj Tenis Turnuvası 30-31 Temmuz tarihleri arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) deniz tesislerinde (Beach Club) gerçekleştirilen turnuvada +13 çift kadınlar 5, +13 çift erkekler 6, karışık çiftler 9, yeni başlayanlar 10 takım olmak üzere dört kategoride toplam 60 sporcu şampiyonluk için mücadele etti.

Şampiyonlar belli oldu

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 Beach Tennis Tour 2.ayak, DAÜ Beach Cup Plaj Tenis Turnuvası Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) deniz tesislerinde (Beach Club) 2 gün boyunca 3 kortta, zevkli, kaliteli ve çekişmeli geçen ve ilk gün 30, ikinci gün 22 maç toplamda 55 karşılaşmaların ardından kategorilerinde şampiyonlar belli oldu. Turnuvada + 13 Çift kadınlarda Nadir Çınarlılı-Melis Mevlit, +13 çift erkeklerde Marios Nicolaides-Andreas Artamıov, +13 karışık çiftler Melis Mevlit-Arda Özdınak, yeni başlayanlarda ise Aydın Kayol-Necat Abdullahoğlu birinci oldu.

Ödüller verildi

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu 2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup Plaj Tenis Turnuvası final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara düzenlen ödül töreninde kupa, hediye çekleri ve plaketleri Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyon yönetim kurulu üyesi, plaj tenis sorumlusu Çağakan Kansu, KKTF MKH Başkanı Hüseyin Güzoğlu, baş hakem Ece Karabatak, Doğu Akdeniz Üniversitesi Spor İşleri Teni antrenörü Aydın Kayol tarafından verildi.

DAÜ Beach Cup Plaj Tenis Turnuvası’nda dereceye girenler:

+ 13 Çift Kadınlar

1.Nadir Çınarlılı-Melis Mevlit

2.Esra Halkın-Tuğçe Tuğcu

+ 13 Çift Erkeler

1.Marios Nicolaides-Andreas Artamıou

2.Antonis Antonıou-Zeka Başel

+13 Karışık Çiftler

1.Melis Mevlit-Arca Özdınak

2.Şafak Güzoğlu-Marios Nicolaides

Yeni Başlayanlar

1.Aydın Kayol-Necat Abdullahoğlu

2.Efe Alageyik-Hasan Önderol