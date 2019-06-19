Samanbahçe Festivali 2019, 22 Haziran’da!

Studio 21.cc tarafından organize edilen Samanbahçe Festivali, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliği ve katkılarıyla 22 Haziran Cumartesi günü Lefkoşa’nın Samanbahçe Bölgesi’nde gerçekleşiyor.

Tarihsel ve kültürel anlamda Lefkoşa’nın simgesi olmuş Samanbahçe Evleri’nde gerçekleşecek Festivalde gün boyunca atölye çalışmaları, spor aktiviteleri, jonglörler, dans gösterileri, yemek ve el işi standları, bisiklet turları ve müzik grupları yer alacak. Kıbrıs halkı Lefkoşa Surlariçi’ndeki Samanbahçe Evlerinin eşsiz güzelliğinde unutulmaz bir gün yaşayacak.

Studio 21.cc tarafından organize edilen, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliği ve katkıları ile düzenlenen Samanbahçe Festivali’nin sponsorları arasında Atakom Ltd., KKTC Cumhurbaşkanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi yer alıyor.

Studio 21.cc tarafından organize edilen, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kıbrıs Vakıflar İdaresi işbirliği ve katkıları ile düzenlenen Samanbahçe Festivali’nin sponsorları arasında Atakom Ltd., KKTC Cumhurbaşkanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi yer alıyor.

Sanatın birleştirici gücünü kullanarak toplumsal alanlarda kaliteli zaman geçirmenin teşvik edileceği Festival ile Studio 21.cc Akademi tarafından gerçekleştirilecek atölye çalışmalarının çocuk ve gençlerin hayatına pozitif etki yaratması amaçlanıyor.

“Plastik Geri Dönüşüm” Ünitelerinin bölgeye yerleştirilmesi

Samanbahçe’nin değerini yeniden hatırlamamızı sağlayacak Festivalde Studio 21.cc ve LTB bölgede yapılacak yeşillendirme çalışmaları ile LTB Yeşil Balkon Projesinin tanıtımı gerçekleşecek. Yeşil Balkon Projesi ile şehirde yeşilin ve doğanın önemine vurgu yapılacak. Bölgeye yeniden geri dönüşüm üniteleri ve yeni küçük çöp tenekeleri yerleştirilecek.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi öncülüğünde uzun bir döneme yayılacak olan tadilat çalışmaları ve mahalleye yerleştirilecek bank/oturma grupları ile Samanbahçe Evlerinin güzelliği ön plana çıkarılacak.

Kitap Okuma Bölümü ve Sokak Kütüphaneleri

Festival kapsamında kurulacak ¨Kitap Okuma Bölümü¨ ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından bölgeye yerleştirilen Sokak Kütüphaneleri sayesinde Samanbahçe Evlerinin güzelliği kitap okuyarak ve paylaşarak yeniden hatırlanacak.

Ziyaretçiler gün içinde yapılacak Grafitti/Duvar Resmi uygulamalarını yerinde inceleyebilecek. 22 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek Samanbahçe Festival’inde gün boyunca atölye çalışmaları, çeşitli sokak performansları, yemek ve el işi standları, bisiklet turları ve birbirinden farklı müzik grupları ile ziyaretçiler Samanbahçe Evlerinin eşsiz güzelliğinde unutulmaz bir gün yaşayacak.

Ayrıntılı bilgi; Derviş G. Zeybek / Studio 21.cc Direktörü / [email protected] / 05488302121