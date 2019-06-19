Hava DurumuManşetYaşam

Önümüzdeki hafta sıcaklık artıyor

19 Haziran 2019
Hava durumu - Güneşli

Meteoroloji Dairesi önümüzdeki bir haftalık sürede önce alçak basınç ve üst atmosferdeki serin ve nemli havanın ardından sıcak hava kütlesinin etkili olacağını, sıcaklığın önümüzdeki haftanın ikinci yarısında 40 dereceye kadar yükseleceğini bildirdi.

Buna göre yarın, Cuma ve Cumartesi günleri hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; pazar az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

Daire, gelecek hafta başından itibaren havanın çarşambaya kadar açık olacağını açıkladı.

Hava sıcaklığı periyodun ilk bölümünde iç kesimlerde 31-34, sahillerde 27-30; periyodun ikinci yarısında iç kesimlerde 37-40, sahillerde 31-34 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yağış anında kuvvetli; periyodun ikinci yarısında kuzey ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Etiketler


İlgili Makaleler

UKÜ özel yetenek sınavı

UKÜ Özel Yetenek Sınavı yoğun katılımla gerçekleştirildi

19 Haziran 2019

“Kapalı Maraş’ın açılması BM kararlarında net bir şekilde belirtilmektedir”

19 Haziran 2019

Kiprianu: Anastasiadis, Ankara’nın gözdesi Özersay ve taksimle flört ediyor

19 Haziran 2019
Samanbahçe Festivali

Samanbahçe Festivali 2019, 22 Haziran’da!

19 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı