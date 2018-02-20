Salkım ve Oğuzhan çiftlere söyledi

Girne’deki Golden Cage’in Sevgililer Günü kutlamasına ses getiren ve duygu yüklü düetleriyle alkış yağmuruna tutulan ülkemiz sanatçısı Oğuzhan ile Türkiye’nin ünlü sanatçısı Yeşim Salkım birlikte single çalışması yapacaklarının müjdesini verdi.

Sevgililer Günü dolayısıyla geçtiğimiz cumartesi akşamı Cratos Premium bünyesinde bulunan Golden Cage’de Yeşim Salkım ve Oğuzhan aynı sahnede buluştu. Aşıklar ikilinin muhteşem sahne performansı ile doyasıya eğlendiler.

Profesyonel gösteri ekibinin şovlarını tamamlamasıyla gecenin beklenen ismi Oğuzhan, her zamanki gibi tüm enerjisi ve sempatik tavırları ile en popüler şarkılarını dinleyicileri için seslendirdi. Oguzhan’ın sahneye davet ettiği Yeşim Salkım sevgi seli ile karşılaşınca çok duygulandı. İkili en güzel şarkılarını seslendirirken tam bir nostalji fırtınası yaşattılar.

Programdan önce Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ikili birlikte sushi yaptılar ve buna ‘’YEŞİMİKO’’ ismini taktılar. Sohbet sırasında Yeşim Salkım Oguzhan’la birlikte aynı sahneyi 2. kez paylaşmaktan çok memnun olduğunu ve ortak seslendirecekleri bir single çalışmanın hazırlıklarını yaptıklarını söyledi.