Sıla’ya sevgi seli aktı

Türkiye’nin romantik besteleriyle ünlü şarkıcısı Sıla Merit Park Hotel’de​ verdiği Sevgililer Günü konserinde duygu yüklü şarkılarını art arda seslendirerek çiftlerin gönül bağını güçlendirdi.

Girne’deki Merit Park Hotel’de geçtiğimiz cumartesi sahne alan Sıla, enerjisi ve şarkılarıyla izleyenlerini kendisine hayran bıraktı. Konser alanını dolduran konuklarının sevgililer gününü kutlayarak geceye başlayan Sıla, “Her anımız sevgiyle geçsin” dedi.

Sıla, giydiği siyah uzun elbisesi ve zarafeti ile izleyenlerini adeta büyüledi. Ahmet Kural’dan ayrıldıktan sonra kendini işine adayan Sıla’nın kısacık kestirdiği saçlarını sarıya boyatması dikkatlerden kaçmadı.

Yoğun bir alkış ile geceye başlayan Sıla, dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirerek seyircilerinden tam not aldı. Konserinde eski ve yeni albümlerinden parçalara yer veren Sıla, sevilen parçalarının pek çoğunu konuklarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

Konser bitiminde, “Daha güzel, sevgi dolu günlerde görüşmek dileğiyle” diyerek hayranlarına veda eden Sıla, ülkemizde olmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.