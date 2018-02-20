Mankenler gelin oldu

En Moda Prodüksiyonun organizasyonunu üstlendiği Wedding Trends 2018’in gelinlik tanıtımında Özer Akkeleş sunumuyla ülkemiz mankenleri Mercan, Tuğba, Elnaz, Ceren, Ümmühan, Christy, Melike ve Hadiza yürüdü.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve geleneksel hale gelen En Moda Prodüksiyonun organizasyonunu üstlendiği Wedding Trends 2018, geçtiğimiz pazar günü, Lord’s Palace Hotel’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Alisse nuerA Gelinlik, The Beauty side, Menbur Ayakkabı, Crystal Decor, Gelengül Production, Ufuk Akengin Photography, Altınsan Kuyumculuk, Makaron Pasta Atölyesi, Lord’s Palace Hotel gibi firmaların katılımıyla gerçekleşen organizasyonun sunumunu ise En Moda Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Özer Akkeleş üstlendi.

Katılımın yoğun olduğu organizasyonda düzenlenen defilede ise ülkenin tanınmış ve başarılı mankenleri Mercan, Tuğba, Elnaz, Ceren, Ümmühan, Christy, Melike podyumda yürürken kapanışı muhteşem bir şovla Hadiza yaptı.

Evlenecekler ve evlenmeyi düşünenler için; evlenme teklifinden, balayına kadar geçen süreçte işlerini kolaylaştırmayı hedefleyen etkinlik yoğun bir katılımla birlikte Alisse nuerA Gelinlik defilesinin ardından, tüm katılımcı firma sahiplerinin sahneye çıkmasıyla sona erdi.