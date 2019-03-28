Salıya kadar sağanak bekleniyor

Alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altındaki bölgede Salı gününe kadar sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Mart-4 Nisan tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava yarın parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, zamanla gök gürültülü sağanak yağmurlu; cumartesi ve Pazar parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu ve sonraki 3 gün ise parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimler ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, önümüzdeki birkaç günde kuzey ve doğu yönlerden; sonraki günlerde ise güney ve batıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.