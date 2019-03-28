UKÜ’de Pakistan’ın 72’inci Bağımsızlık Günü Kutlandı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Uluslararası Merkez tarafından Pakistan Bağımsızlık Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Pakistan’ın bağımsızlığının 72’inci yılının kutlandığı etkinlikte, Pakistan’ın kültürü de tanıtıldı.

Birçok akademisyen ile öğrencinin katılım gösterdiği etkinlik, Pakistan kültürünün tanıtım filmiyle başlayarak, öğrencilere Pakistan’ın yöresel kıyafetleri bir gösteri de gerçekleştirildi. Geleneksel dans ve müzik performanslarının yer aldığı etkinlikte, Pakistan’ın yöresel yemekleri de ikram edildi.

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri, öğrencilerin bu tür etkileşim sağlanan organizasyonlarda yer almaları gerektiğini belirterek, farklı kültürleri tanımalarının önemine dikkat çekti. Farklı kültürlerin sadece öğrencileri için değil, kendileri için de yeniliklerin keşfedilmesi açısından önem taşıdığını kaydeden Nadiri, etkinlik sayesinde Pakistan hakkında birçok şey öğrendiğini de dile getirdi. Prof. Dr. Nadiri, UKÜ’nün en önemli zenginliklerinden olan kültürel çeşitliliğin etkinlikte ön plana çıktığını belirterek, öğrencilere eğitim süreçlerini iyi değerlendirmelerini, rekabetçi bir dünyada yaşadıklarının bilincinde olmalarını ve farklı kültürlerden insanlarla iletişime geçmelerini önerdi.

Pakistan Öğrenci Topluluğu Başkanı Ayaz Malik Mudassar, Pakistan’ın Hindistan’dan 23 Mart 1940 tarihinde ayrılma kararı aldığını ve 14 Ağustos 1947’de ise bağımsızlığını ilan ettiğini belirtti. Mudassar, “Ülkemizdeki geçmiş sorunları nasıl yendiğimizi göstermek ve kültürümüzü tanıtmak istedik” dedi. Kıbrıs’ın her yerinden Pakistanlı öğrencilerin geceye katıldığını aktaran Mudassar, UKÜ’de bulunmaktan çok mutlu olduğunu da ifade etti.