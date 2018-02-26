Salih Müslüm yarın hakim karşısına çıkarılıyor

Türkiye dün Prag’da gözaltına alınan PYD’nin eski Eşbaşkanı Salih Müslüm’ün Türkiye’ye iadesi ve geçici tutuklanması için Çekya’ya dosya gönderdi. Dosyada, Müslüm hakkında Türkiye’de çıkarılan 3 yakalama kararı yer alıyor. Müslüm yarın Prag’da hakim karşısına çıkarılacak.

Türkiye Prag’da gözaltına alınan PYD’nin eski Eş Başkanı Salih Müslüm’ün iadesi için resmi başvurusunu yaptı. Müslüm’ün geçici olarak tutuklanması da talep edildi.

PYD Eş Başkanı Salih Müslüm’ün tutuklanmasıyla ilgili açıklama yapan Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı, “Salih Müslüm yetkili makamlarımızca bir süredir kırmızı bültenle aranan bir terör örgütü lideridir. Hakkında Interpolümüz kırmızı bülten yayınlamıştı. Şüphelinin 24 Şubat’ta Prag’a geldiği tespit edildi. Bunun üzerine 24 Şubat’ta Çek polisi tarafından gözaltına alındı. Bugün yargı önüne çıkarılması bekleniyordu ancak bugünkü duruşma evrakların mahkemece incelenebilmesi için yarına ertelendi. Mahkeme Salih Müslüm’in tutuklanması veya serbest bırakılması kararını verecek. Umudumuz tutuklama kararı verilmesi. Biz bu kişinin geçici tutuklanması talebini ilgili makamlara ilettik. İlk adımımız 40 gün süreyle, geçici tutuklanması. Bu talebimizin gerçekleşmesini bekliyoruz. Bütün ülkelerde olduğu gibi Çekya’da da mahkemeler bağımsızdır. Ancak beklentimiz bu terörist liderin tutuklanması” şeklinde konuştu.

ÜÇÜNCÜ YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Salih Müslüm hakkında 3. yakalama kararını çıkardı. İlk iki karar, Ankara Güvenpark ve Merasim sokakta düzenlenen terör saldırılarına ilişkindi.

1 Şubat tarihinde Çukurambar’daki vergi dairesine yönelik bombalı saldırı ile ilgili de Müslüm hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başsavcılık 3 ayrı yakalama kararını iade talepnamesinde yer alması için Adalet Bakanlığı’na gönderdi.

Adalet Bakanlığı’nın Çekya’ya gönderdiği dosyalar savcılık tarafından incelenecek.

Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Ahmet Necati Bigalı bu incelemenin ardından Müslüm’ün salı günü hakim karşısına çıkarılacağını açıkladı.