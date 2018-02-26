Gardiyanoğlu’ndan Besim’e çağrı

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB) Başkanı Remzi Gardiyanoğlu, birlik olarak verdikleri hukuk mücadelelerinin ve sonuçlarının ortada olduğunu kaydederken, Sağlık Bakanı Filiz Besim’den tek beklentilerinin yasalara uyması ve uymayanlarla ilgili gereğini yapması olduğunu kaydetti.

“Sağlık Bakanına Açık Mektup” adını verdiği yazılı açıklamasında, Filiz Besim’in köşe yazılarına atıfta bulunan Gardiyanoğlu, Besim’in bu yazılarda Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin ‘mini minicik bir sağlık örgütü’, Mandamus kelimesinin de ‘mendebur’ olarak nitelendirdiğini söyledi, “Her kim olurlarsa olsun bizleri bu şekilde köşe yazılarına taşıyanlara bırakın nezaket ziyaretinde bulunmayı, bu insanlarla aynı çatı altında bile olmayız, bu böyle biline” dedi.

Mektubunda, Besim’e, “Sizlere tavsiyemiz bir an önce hukuk yoluna dönmenizdir” şeklinde seslenen Gardiyanoğlu, “Yasa dışı ve kamu hekimlerine ait olan tabelaları indirilmiş ama sağlık hizmeti vermeye devam eden klinik ve muayenehaneler derhal tespit edilip kapatılmalı” ifadelerini kullandı.

Gardiyanoğlu, Sağlık Bakanı Besim’e ve Sağlık Bakanlığı bürokratlarına, Anayasa Mahkemesi Kararı’nı Mandamus Emri’ni, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğü’nü, Döner Sermaye Yasası’nı, kamu hekimlerine özelde ameliyat hakkı veren tüzük çalışmasını, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda yapılmak istenen değişikliği okumaları, bunlarla ilgili bilgi edinmeleri ve gereğini yapmaları konusunda çağrı yaptı.

“Zavallı zihniyetlerin sağlık reformunu, kamu hekimlerinin talebi zannettiğini, bu yolda sağlıktaki yasaları yamalı bohçaya döndürdüğünü, sağlığın bu nedenle bu noktaya geldiğini” savunan Gardiyanoğlu, söz konusu yasa çalışmalarının Cumhurbaşkanı’ndan, Anayasa Mahkemesi’nden ya da Yüksek İdare Mahkemesi’nden döndüğünü söyledi.

Kamu sağlık çalışanlarının ne kamu hastanelerinde ne de özel hastane veya kliniklerde hasta göremeyeceğini vurgulayan Gardiyanoğlu, ilgili yasanın tüm bu işlemleri Döner Sermaye Yasası altında yapılabileceğini açıkça yazdığını söyledi, “KKTC’de Döner Sermaye Yasası olmadığını sağır sultan biliyor” dedi.

KTSÇHB’nin 1984’te kurulduğunu Besim’in de 286 üyesi olan bu birliğin üyesi olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, “KTSÇHB yönetim kurulu bugüne kadar hiçbir zaman hukuk çizgisinden sapmamış, gittiği yol hep hukuk yolu olmuştur” dedi.

Gardiyanoğlu, KTSÇHB yönetim kurulu adına, Besim’e ilk kez ve son kez çağrı yaptıklarını da belirtti