CTP Gazimağusa örgütü köy gezilerine devam ediyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa örgütü, bölgeye bağlı köylere yönelik başlattığı köy ziyaretlerine Beyarmudu, Türkmenköy ve Akdoğan’la devam etti.



CTP’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretleri, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali ve Gazimağusa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri yaptı.

Esnafın sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini de ele aldı. Heyet, hükümetin bu sorunlara yönelik bakış açısını da yurttaşlarla paylaştı.



“TARIMSAL ALANLAR KORUNACAK, ÜRÜN KALİTESİ ARTIRILACAK”

Köylülerin tarım ve hayvancılık alanında yaşadığı sorunlar üzerine konuşma yapan CTP Gazimağusa Milletvekili ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tarımsal alanların korunmasının hükümet programında yer aldığını aktararak, hayvancılıkta yaşanan hastalıkların kayıt altına alınması ile ürün kalitesinin halk sağlığı açısından daha iyi noktalara taşınabileceğine vurgu yaptı.

Şahali, bundan sonraki köy gezilerinde de halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini, insan yaşamını etkileyen tarımın ve hayvancılığın herkes tarafından takip edilip sorgulanması gerektiğini ifade etti.