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Salih Güney’den setlere yeşil ışık

8 Ocak 2020

Türk sinemasının sevilen oyuncularından, tiyatro sahnesinin ardından Yeşilçam’daki 55 yıllık sanat hayatına 130 film sığdıran Salih Güney, iyi bir senaryo gelmesi halinde yeniden kamera karşısına geçmeyi hedefliyor.

Güney sanat hayatının yanı sıra yürüttüğü çalışmalar sonucunda Herkül heykelinin daha önce çalınan kısmının 2011 yılında Antalya Arkeoloji Müzesine getirilmesine verdiği katkıyla da Türk insanının gönlünde ayrı bir yer edinmişti.

 

Annesini 2 yıl önce kaybetmesinin ardından İzmir’in Çeşme ilçesine yerleşen Güney, hayatının en güzel günlerini Yeşilçam’da geçirdiğini, beraber filmlerde rol aldığı Fatma Girik, Filiz Akın, Hülya Koçyiğit gibi sanatçılarla sık sık görüştüğünü dile getirdi.

 

Çeşme’de bol bol yüzdüğünü, günlerini kitap okuyarak ve yürüyüş yaparak geçirdiğini dile getiren Güney, şöyle devam etti: “Oyuncunun emeklisi olmaz, ayakların yere basana kadar sahnede ve tiyatroda rolüne devam edersin. Yıllardan bu yana sinema ve dizilerde rol almıyorum. İstediğim düzeyde bir senaryo gelmiyor. Ben biraz seçiciyim, iyi bir senaryo, yönetmen ve kadro olursa kameranın karşısına geçmeye hazırım. Sonuçta bu benim mesleğim. Genç meslektaşlarıma en önemli tavsiyem mesleklerine büyük saygı duymaları. İnsanlarla samimi olmaları, halk ile yakınlaşmaları… Bir sanatçı halk tarafından sevilip sayılırsa onların gönüllerin de taht kurar.”



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