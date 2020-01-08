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Futsala LTL damgası

8 Ocak 2020

Liselerarası Futsal Birinciliğini kızlarda ve erkeklerde Lefkoşa Türk Lisesi kazandı

ÇİFTE ŞAMPİYON: Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan finallerde kızlarda Kurtuluş Lisesi’ni   2-1 ve erkeklerde de Yakın Doğu Koleji’ni 1-0 yenen Lefkoşa Türk Lisesi takımları çifte şampiyon oldular

 

Liselerarası Futsal Birinciliğini kızlarda ve erkeklerde Lefkoşa Türk Lisesi kazandı.

Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan finallere Lefkoşa Türk Lisesi damga vurmayı başardı.

 

LTL çifte şampiyon

Kızlarda Kurtuluş Lisesi’ni  çekişmeli bir maç sonunda 2-1 yenen Lefkoşa Türk Lisesi takımı birinciliği almayı başardı.

Erkeklerde de finalde büyük bir mücadele vardı. Bu zorlu finalde Yakın Doğu Koleji’ni 1-0 yenen Lefkoşa Türk Lisesi şampiyonluğunu alan taraf oldu.

Kızlarda The Amerikan Kolej takımı Namık Kemal Lisesi karşısnda 2-0 kazandı ve üçüncülüğü kazandı.

Erkelerde üçüncülüğü Değirmenlik Lisesi’ni 4-2 yenen Güzelyurt Türk Maarif Koleji kazandı.



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