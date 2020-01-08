Hatay Göçmen oldu

Göçmenköy, Ahmet Hatay ve Ali Üçtaş’ı bitirdi Kenneth yolda

K-Pet Süper Lig’in Lefkoşa ekiplerinden Göçmenköy Baf Ülkü Yurdu’ndan Ahmet Hatay’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Bugün yeni takımıyla kampa katılacak olan Ahmet Hatay Göçmenköy için ter dökmeye başlayacak. Dün Pia Bella Hotel’de 3 gün sürecek olan kamp çalışmalarına başlayan Göçmenköy, 2. devre hazırlıklarını sürdürerek kadrosunu da güçlendirmeye çalışıyor.

Ali Üçtaş tamam Kenneth yolda

Göçmenköy, Yenicami’de bu sezon forma şansı bulamayan genç oyuncu Ali Üçtaş’la da anlaşmaya vararak renklerine bağladı. Ali dün yeni takımıyla Pia Bella’daki antrenmana katıldı. Geçmiş dönemde Yenicami forması giyen Kenneth’le de prensipte anlaşan Göçmenköy golcü oyuncuyu tekrar adaya getiriyor.