FutbolSpor

Hatay Göçmen oldu

8 Ocak 2020

Göçmenköy, Ahmet Hatay ve Ali Üçtaş’ı bitirdi Kenneth yolda

K-Pet Süper Lig’in Lefkoşa ekiplerinden Göçmenköy Baf Ülkü Yurdu’ndan Ahmet Hatay’ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Bugün yeni takımıyla kampa katılacak olan Ahmet Hatay Göçmenköy için ter dökmeye başlayacak. Dün Pia Bella Hotel’de 3 gün sürecek olan kamp çalışmalarına başlayan Göçmenköy,  2. devre hazırlıklarını sürdürerek kadrosunu da güçlendirmeye çalışıyor.

 

Ali Üçtaş tamam Kenneth yolda

Göçmenköy, Yenicami’de bu sezon forma şansı bulamayan genç oyuncu Ali Üçtaş’la da anlaşmaya vararak renklerine bağladı. Ali dün yeni takımıyla Pia Bella’daki antrenmana katıldı. Geçmiş dönemde Yenicami forması giyen Kenneth’le de prensipte anlaşan Göçmenköy golcü oyuncuyu tekrar adaya getiriyor.



Etiketler

İlgili Makaleler

Futsala LTL damgası

8 Ocak 2020

Medipol Başakşehir’de Arda Turan ile yollar ayrıldı

7 Ocak 2020

Kartal harıl harıl çalışıyor

7 Ocak 2020

DAÜ, YDÜ’ye acımadı: 3-0

7 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı