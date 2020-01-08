Şovlar tempolara karıştı

MAĞUSA’DA NABIZLAR YÜKSELDİ:

Mağusa’da hizmet veren Thrones Club’ta yaşanan DJ’li eğlence, birbirinden heyecan uyandırıcı şovlarla nabızları iyice yükseltti

Mağusa’nın uğrak mekanı Thrones Club, geçtiğimiz cumartesi gecesi coşkuda sınırları zorladı. Ufuk ve Jan B’nin kabine girdiği gecede birbirinden hareketli şarkılar konuklara heyecan dolu bir gece yaşattı. Üstelik heyecanı tetikleyen sadece tempo değildi. Birbirinden göz alıcı şovlar da nabızları hayli yükseltti.

Katılımın oldukça yoğun olduğu gecede masalara sığamayıp dans edenler de vardı. Özel kostümlerle eğlenceyi üst düzeye taşıyan gösteri ekibi, özel lazer şovlar ve ambiyansıyla konukları bambaşka diyarlara taşıyan mekanda haftanın yorgunluğu bir başka boyuta taşınıp enerjiye dönüştü.