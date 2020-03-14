Salamis Bay’dan yardım çağrısı

Koronavirüs sebebiyle karantina altındaki Salamis Bay’dan yetkililere yardım çağrısı geldi.
Turist rehberi Ersel Karaman, çektiği videoda karantinada kalan kişileri rahatlatmak adına çay ve kahve tedariğinin sağlanmasını talep etti.
Video Recep. M. Yavuz’un sosyal medya hesabından yayınlandı.
KKTC de turistlerle Karantina altındaki rehber Ersel’ e kulak verin lütfen; “turistler için sadece Çay Kahve servisine izin verilsin, gerisini biz hallederiz “ diyor.KKTC bunu bugün çözer….Daha 10 gün var, Karantina Koşulları önemli…
Recep M. Yavuz paylaştı: 14 Mart 2020 Cumartesi