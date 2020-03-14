Salamis Bay’dan yardım çağrısı

KKTC de turistlerle Karantina altındaki rehber Ersel’ e kulak verin lütfen; “turistler için sadece Çay Kahve servisine izin verilsin, gerisini biz hallederiz “ diyor.KKTC bunu bugün çözer….Daha 10 gün var, Karantina Koşulları önemli…

Recep M. Yavuz paylaştı: 14 Mart 2020 Cumartesi