KıbrısManşet

Salamis Bay’dan yardım çağrısı

14 Mart 2020

Koronavirüs sebebiyle karantina altındaki Salamis Bay’dan yetkililere yardım çağrısı geldi.

Turist rehberi Ersel Karaman, çektiği videoda karantinada kalan kişileri rahatlatmak adına çay ve kahve tedariğinin sağlanmasını talep etti.

Video Recep. M. Yavuz’un sosyal medya hesabından yayınlandı.

KKTC de turistlerle Karantina altındaki rehber Ersel’ e kulak verin lütfen; “turistler için sadece Çay Kahve servisine izin verilsin, gerisini biz hallederiz “ diyor.KKTC bunu bugün çözer….Daha 10 gün var, Karantina Koşulları önemli…

Recep M. Yavuz paylaştı: 14 Mart 2020 Cumartesi




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of İlçe Emniyet Kurulları ve Belediyeler görevde olacak

İlçe Emniyet Kurulları ve Belediyeler görevde olacak

14 Mart 2020
Photo of Türkiye’den KKTC’ye tıbbi malzeme hibesi

Türkiye’den KKTC’ye tıbbi malzeme hibesi

14 Mart 2020
Photo of LTB, Lefkoşa’daki devlet dairelerini ilaçlıyor

LTB, Lefkoşa’daki devlet dairelerini ilaçlıyor

14 Mart 2020
Photo of Bengihan: Merkezi Cezaevi’nde 10 bölümde açlık eylemi başlatıldı

Bengihan: Merkezi Cezaevi’nde 10 bölümde açlık eylemi başlatıldı

14 Mart 2020
Photo of Bakanlar Kurulu toplandı

Bakanlar Kurulu toplandı

14 Mart 2020
Photo of Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, cihaz kullanım sürelerini uzattı

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, cihaz kullanım sürelerini uzattı

14 Mart 2020
Photo of Güneyde Paskalya korkusu

Güneyde Paskalya korkusu

14 Mart 2020
Photo of Harmancı: Açık iş yerleri polise rapor edilecek

Harmancı: Açık iş yerleri polise rapor edilecek

14 Mart 2020
Photo of BKKTÖF yurtdışından Kıbrıs’a dönecek öğrenciler için bilgilendirme yaptı

BKKTÖF yurtdışından Kıbrıs’a dönecek öğrenciler için bilgilendirme yaptı

14 Mart 2020
Photo of Rogers: Önce sağlık, halk sağlığı!

Rogers: Önce sağlık, halk sağlığı!

14 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı