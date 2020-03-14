Trump koronavirüs testi yaptırdı

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece yeni tip koronavirüs (Covid-19) testini yaptırdığını açıkladı. Trump, AB ülkelerine yönelik sınırlamanın alanının genişletildiğini ve İngiltere ile İrlanda’ya yönelik de seyahat kısıtlaması getirildiğini duyurdu.

Beyaz Saray’da Covid-19 salgınına ilişkin üst düzey toplantıdan sonra basın toplantısı düzenleyen ABD lideri, dün gece söz konusu salgına ilişkin testi yaptırdığını ifade etti.

“Dün gece alıp laboratuvara götürdüler. Birkaç güne sonuçlanır.” diyen Trump, bir soru üzerine, ateşinin normal olduğunu ve herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini kaydetti.

Geçen günlerde görüştüğü 4 Brezilyalı yetkilinin koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine, Trump’ın koronavirüs testi yaptırıp yaptırmayacağı merak konusu olmuştu.

İngiltere ve İrlanda’ya yönelik de seyahat kısıtlamaları

Seyahatlerle ilgili uyarılarda da bulunan Trump, bir soru üzerine, İngiltere ve İrlanda’ya yönelik de seyahat kısıtlamalarını yakında duyuracağını ifade etti. Trump, ülke içinde de bazı eyaletler arasında seyahat kısıtlamalarına gidebileceklerini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından kısa bir süre sonra konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İngiltere ve İrlanda’dan gelecek yabancı yolcuların ülkeye girişlerine GMT ile bu gece 04 itibarıyla yasaklama getirildiğini duyurdu.

Pence, Amerikan vatandaşlarıyla, ABD’de sürekli oturma izni olanların bu yasaktan muaf olacaklarını söyledi.

Temsilciler Meclisi, Kovid-19 destek paketini kabul etti

Diğer taraftan, Temsilciler Meclisi “Önce Aileler, Koronavirüs Müdahale Yasası” tasarısını genel kurulda 40’a karşı 363 oyla kabul etti.

Tasarının tam maliyeti bilinmiyor ancak tasarıda sigortasız insanlara koronavirüs tedavisinde destek olmak üzere “Ulusal Afet Medikal Sistem” fonuna 1 milyar dolar aktarılması öngörülüyor.

Ayrıca, 82 milyon doların savunma bakanlığına bağlı kişilere destek ve tedavi için, 60 milyon doların ise eski askerler için ayrılmasını öngören tasarı, yerlilere verilen “Yerli Sağlık Hizmetleri” fonuna ise 64 milyon dolar ek destek sağlıyor.

Tasarı Kongrenin her iki kanadından da geçerse, yasalaşması için ABD Başkanı Trump’ın masasına gidecek.

Trump, tasarıya destek vereceğini ifade etmişti. Ülke genelinde son güncellemelere göre koronavirüs taşıyan vaka sayısı 2 bin 195’e, ölenlerin sayısı ise 51’e ulaştı.