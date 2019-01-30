Neymar, en az 2.5 ay yeşil sahalarda yok

PSG MANU’yu geçebilirse, Neymar’ın nisanda oynanacak çeyrek finalde sahada olma şansı var.Fransa’da 23 Ocak’ta Strasbourg’a karşı oynadıkları kupa maçını gözyaşları içinde terk eden 26 yaşındaki futbolcunun ameliyat olmayacağını, dünya çapında uzmanlara danışarak bu karara vardıklarını duyuran PSG, Brezilyalı golcünün de bu protokolü kabul ettiğini belirtti.

Bu sezon PSG formasıyla 23 maça çıkan Neymar, 20 gol ve 10 asiste imza attı.

Ancak Neymar, geçen sezon da aynı sağ ayak tarak kemiğindeki sakatlık nedeniyle 11 haftada sahalardan uzak kalmıştı.

O dönemde Şampiyonlar Ligi son 16’da Real Madrid’e karşı iki maçı kaçırması, PSG’nin elenmesinde önemli rol oynamıştı.

Bu sezon da 10 hafta sürecek sakatlığıyla PSG’de son 2 sezonda toplam 40 maçı kaçıracak Neymar, Barcelona’da geçirdiği 4 sezonda sakatlık nedeniyle oynamadığı maç sayısının 2 katına ulaşacak.

Brezilyalı yıldız özellikle haziranda Rusya’nın evsahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda ciddi temas olsun ya da olmasın kendisini yere atıp yuvarlanmasıyla alay konusu haline gelse de, bu davranışlarının gerisinde uzun bir sakatlık sicili yatıyor.

Neymar, 27 Ağustos 2017’de PSG tarafından Barcelona’dan 222 milyon euro bonservisle transfer edildiğinde ‘dünyanın en pahalı futbolcusu’ unvanını almıştı.