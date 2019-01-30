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ABD polisi her yerde kadınlara yumruk atan adamı arıyor

30 Ocak 2019

ABD’nin Los Angeles şehrinde iki kadını yumruklayarak kaçan bir adam, sosyal medyada gündem olduktan sonra her yerde aranıyor.

Los Angeles’ta bir adam, sosisli sandviç kuyruğunda iki kadını yumrukladıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.Los Angeles Polis Teşkilatı’ndan (LAPD) Meghan Aguilar, “Kadınlardan biri ona sosisli sandviçini alıp gitmesini, çünkü sıranın yeterince uzun ve kalabalık olduğunu söyledi” dedi.

Olay yerinde bulunanlar tarafından kaydedilen görüntülerde adamın önce kadınlardan birine daha sonra olaya müdahale etmek isteyen diğer kadına yumruk attığı görülüyor.

Olayın ardından kadınların hastaneye götürüldüğü ve ertesi gün şikayetçi oldukları belirtildi.

LAPD, söz konusu şahsın yakalanması için vatandaşlardan yardım istendiğini duyurdu. Polis, şüphelinin siyah saçlı, kahverengi gözlü, yaklaşık 165-175 boylarında, 105-110 kilo arasında ve 30 yaşlarında bir erkek olduğunu açıkladı.

Ayrıca, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından adam kadınlara yumruk atarken kimsenin müdahale etmeden izlemesi de eleştirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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