ABD polisi her yerde kadınlara yumruk atan adamı arıyor

Los Angeles’ta bir adam, sosisli sandviç kuyruğunda iki kadını yumrukladıktan sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.Los Angeles Polis Teşkilatı’ndan (LAPD) Meghan Aguilar, “Kadınlardan biri ona sosisli sandviçini alıp gitmesini, çünkü sıranın yeterince uzun ve kalabalık olduğunu söyledi” dedi.

Olay yerinde bulunanlar tarafından kaydedilen görüntülerde adamın önce kadınlardan birine daha sonra olaya müdahale etmek isteyen diğer kadına yumruk attığı görülüyor.

Attention Los Angeles — this guy brutally punched two women at a hotdog stand on Jan. 26 in the area of 6th & Spring. Someone knows him, and we would like to be one of those people. If you have any info contact Detective Gonzalez 213-996-1851 (after hours contact 213-486-6606). pic.twitter.com/DN1Og1lToM

— LAPD HQ (@LAPDHQ) January 29, 2019