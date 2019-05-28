Sahurda uyudu bir daha uyanmadı

Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencisi 26 yaşındaki Batuhan Burak Atabey, misafir gittiği evde dün sabah ölü bulundu

Gürsel KARAGÖZLÜ

Lefke Avrupa Üniversitesi ( LAÜ ) Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi, 26 yaşındaki Batuhan Burak Atabey, Gemikonağı’nda önceki akşam misafir gittiği evde dün sabah ölü bulundu.

Atabey’in cansız bedenini sabah saat 09.00’da misafiri olduğu evin sahibinin oğlu buldu.

Sahura kalktı

Havadis’in olay mahallinde edindiği bilgilere göre, Batuhan Burak Atabey’in sabah 04.00’de sahura kalktı ve yemeğini yedikten sonra yeniden uykuya geçti.

Ağzından köpük gelmiş

Ev sahibi, sabahın erken saatlerinde evden ayrıldı, oğlu ise saat 09.00 sıralarında Atabey’i yatağında ağzından köpükler gelmiş bir vaziyette gördü.

Ev sahibinin oğlu, hemen ambulans çağırdı ancak Atabey için çok geçti. Batuhan Burak Atabey’in öldüğünün anlaşılması üzerine durum polise intikal etti.

Polis uzun süre inceleme yaptı

Lefke Polis Karakolu Amiri Müfettiş Numan Örü ve ekibi ile Güzelyurt olay yeri inceleme evde uzun süre incelemelerde bulundu.

LAÜ yetkilileri kayıtsız kalmadı

Olay kısa sürede duyuldu, Atabey’in eğitim gördüğü Lefke Avrupa Üniversitesi ( LAÜ ) Genel sekreteri Mehmet Yalçın da olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Darp izine rastlanmadı

Batuhan Burak Atabey’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Devlet Hastanesi Morguna götürdü.

Atabey’in cesedi üzerinde yapılan doktor muayenesinde darp veya cebir izine rastlanmadığı, Batuhan Burak Atabey’in kesin ölüm sebebinin otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.

Atabey’in ölümü ile ilgili Polis soruşturması devam ediyor.