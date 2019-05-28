AvrupaDünya

Litvanya’da Cumhurbaşkanlığı seçimini bağımsız aday Nauseda kazandı

28 Mayıs 2019

Litvanya’da cumhurbaşkanlığı seçimlerini bağımsız aday Gitanas Nauseda kazandı.

Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yüzde 66.72 oy alan Nauseda zaferini ilan etti.

Ülkenin Merkez Seçim Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ekonomist Nauseda Vatan Birliği, Demokratlar ve Litvanyalı Hristiyanlar partilerinin ortak adayı Ingrida Simonyte’yi geçmeyi başardı.

LRT televizyon kanalına göre, Simonyte yenilgiyi kabul etti ve rakibini tebrik etti.

Mevcut Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite de Nauseda’yı kutladı. Nauseda, önceliğinin Litvanyalıların refahı için koşullar hazırlamak olduğunu açıkladı.

Etiketler


İlgili Makaleler

Meslek örgütlerine göre Gazetecilere yönelik saldırılar ‘cezasızlık nedeniyle’ arttı

28 Mayıs 2019

Avrupa Parlamentosu seçimlerinden çıkan sonuçlar neler?

28 Mayıs 2019

Karnında 246 paket kokainle uçağa binen yolcu öldü

28 Mayıs 2019

İngiltere Başbakanı May’den ‘AP seçimleri’ açıklaması: Muhafazakarlar için hayal kırıklığı

28 Mayıs 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı