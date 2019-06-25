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Sahte pasaportla güneye geçerken yakalandı

25 Haziran 2019

Sahte pasaportla güneye geçerken yakalandı. Lefkoşa’da dün 1 kişi, başkasının kimliğine bürünüp, Metehan Kara Kapısı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada yakalandı.

Polisin açıklamasına göre, S.M.N.N. (K-40) tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına düzenlenmiş Kamerun pasaportunu GKRY’ne bölgesine geçmek maksadıyla görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle tedavüle sürmeye çalıştı.

Bahse konu şahsı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN 8 KİŞİ TUTUKLANDI

KKTC genelinde dün ve önceki gün izinsiz ikamet edenleri tespit edenleri tespite yönelik denetimler sonucu, ikisi Gazimağusa, biri Lefkoşa ve beşi Girne’de toplam 8 kişi tespit edilerek tutuklandı.

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