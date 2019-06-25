Başbakanlık’ta görevden alma ve atamalar yapıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Sn.Leman ASLIM 25 Haziran 2019 tarihinden itibaren atanmıştır. 2010-2013 ile 2016-2018 yılları arasında Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevi yapan Leman Aslım 2018 yılından beri müşavir konumunda bulunmaktaydı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Sn. Erkan OKANDAN 25 Haziran 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı mevkiine daha önce de Müsteşar olarak görev yapmış olan Sn. Şahap AŞIKOĞLU 26 Haziran 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sn. Veçhi CEZAROĞLU 25.06.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.