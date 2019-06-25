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Başbakanlık’ta görevden alma ve atamalar

25 Haziran 2019

Başbakanlık’ta görevden alma ve atamalar yapıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne Sn.Leman ASLIM 25 Haziran 2019 tarihinden itibaren atanmıştır.  2010-2013 ile 2016-2018 yılları arasında Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevi yapan   Leman Aslım  2018 yılından beri müşavir konumunda  bulunmaktaydı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Sn. Erkan OKANDAN 25 Haziran 2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı  mevkiine daha önce de  Müsteşar olarak  görev yapmış olan Sn. Şahap AŞIKOĞLU  26 Haziran 2019  tarihinden itibaren atanmıştır.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Sn. Veçhi CEZAROĞLU 25.06.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

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