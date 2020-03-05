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Sahte doktor hapsi boyladı

5 Mart 2020

Ülkede turist statüsünde bulunan ve kendini doktor gibi tanıtıp, kandırdığı vatandaşlara ilaç satarak sahtekarlıkla binlerce lira temin eden Max Nabi, önceki gün yakayı ele verdi

Evrim KAMALI

Ülkede sahte doktorluk yapıp ilaç satan Max Nabi dün Girne Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, zanlının 2019 yılı Ocak-Nisan aylarında İ.Y. isimli kişiye hiç hasta olmayacağı vaadiyle 7 bin Euro değerinde ilaç sattığını söyledi. Polis, zanlı ile ilgili önceki gün yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, Girne’de kaldığı otel odasında tespit edilip gözaltına alındığını, zanlının odasında birçok ilaç ele geçirdiklerini, üzerlerindeki etikette vitamin yazıldığını ancak içeriğinin araştırılacağını ifade etti.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, otel odasında bulunan ilaçların içeriğinin araştırıldığını kaydeden polis, zanlının soruşturmanın bundan sonraki kısmına etki edemeyeceğini belirtti.

Yanaroğlu, ülkede turist statüsünde bulunan zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 1 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.




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